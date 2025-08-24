Sport o realtà?

Da quando nel 1984 è arrivato David Stern, l'NBA ha cambiato completamente paradigma: è diventato un vero 'reality show', come diceva proprio Stern. E questa spettacolarizzazione si è estesa un po' a tutto il mondo dello sport. Ma con quali conseguenze? E quale insegnamento ne può derivare? Su Sky Sport Insider, l'analisi di Flavio Tranquillo