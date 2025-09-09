Lauri Markkanen da una parte e Toko Shengelia dall'altra, accompagnati da tanti buoni giocatori per dimostrare che nel basket l'organico conta sempre più dei singoli. Dopo aver conquistato lo scalpo di due pretendenti a una medaglia come Serbia e Francia, Finlandia e Georgia si giocano uno storico accesso alla semifinale di Eurobasket. Senza pressioni, con tanta voglia di fare e di continuare a stupire