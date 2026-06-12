Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il protagonista

Contro il Sudafrica Raúl Jiménez ha chiuso il suo cerchio con il destino

Simone Dagani

Simone Dagani
©Getty

Una promessa fatta a suo padre, il riscatto dopo un infortunio che poteva fargli finire la carriera già nel 2020. A 35 anni, davanti al proprio pubblico, c'è ancora tempo per emozionarsi. Quella di Jiménez è la prima grande storia del Mondiale 2026

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ