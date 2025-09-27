Introduzione
Oggi è il giorno del via della Supercoppa Italiana 2025: in campo quattro squadre, Trento-Brescia la prima semifinale, Milano-Bologna la seconda. Qui trovate record, curiosità e i precedenti più interessanti per seguire al meglio l'evento che segna il via della grande stagione del basket sui canali di Sky Sport
Quello che devi sapere
LA SQUADRA PIÙ TITOLATA
- MENS SANA SIENA: 6 TITOLI IN SUPERCOPPA
- La squadra toscana guarda ancora tutti dall'altro nell'albo d'oro della manifestazione, avendola vinta ininterrotamente dal 2007 al 2011 (cinque titoli in fila) oltre che nel 2004 (Siena vinse anche nel 2013, ma quel titolo venne poi revocato).
IL CONTO DELLE VITTORIE
6 TITOLI
- MENS SANA SIENA
5 TITOLI
- OLIMPIA MILANO
4 TITOLI
- VIRTUS BOLOGNA
- PALLACANESTRO TREVISO
2 TITOLI
- PALLACANESTRO CANTÙ
- DINAMO SASSARI
- FORTITUDO BOLOGNA
1 TITOLO
- SCALIGERA VERONA
- VIRTUS ROMA
- PALLACANESTRO VARESE
- PALLACANESTRO REGGIANA
L'ALBO D'ORO COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE
TRE ALLENATORI ESORDIENTI (E UN VETERANO)
A fronte di tre tecnici che per la prima volta si misueranno in questa competizione - si tratta dell'esordio assoluto sia per Massimo Cancellieri (Trento) che per Matteo Cotelli (Brescia) che per Dusko Ivanovic (Bologna) - l'Olimpia Milano sarà invece guidata in panchina da un veterano della Supercoppa: Ettore Messina è alla sua 14^ apparizione (e l'ha già vinta 3 volte).
NON È LA PRIMA VOLTA
Ecco il bilancio delle precedenti apparizioni di ciascuna delle 4 squadre in Supercoppa (manifestazione nata su singola gara, poi allargata anche a più club partecipanti, fino all'attuale formula a Final Four).
BOLOGNA: 14^ APPARIZIONE
- Ha vinto in 4 occasioni (1995, 2021, 2022, 2023), perdendo sempre in finale nelle rimanenti 9 apparizioni
MILANO: 12^ APPARIZIONE
- Ha vinto in 5 occasioni (2016, 2017, 2018, 2020, 2024), ha perso in finale 4 volte, venendo eliminata in semifinale le altre 2 volte
TRENTO: 3^ APPARIZIONE
- Eliminata in semifinale sia nel 2017 che nel 2018
BRESCIA: 3^ APPARIZIONE
- Eliminata in semifinale nel 2018, perdente in finale nel 2023
RECORD PUNTI TOTALI: POLONARA
Oggi è impegnato in una partita ben più importante, mentre lotta contro una forma di leucemia mieloide, ma l'ex giocatore della Virtus Bologna (ora sotto contratto con la Dinamo Sassari) è il recordman per punti nella maniestazione: nelle 9 gare di Supercoppa disputate in carriera, ha segnato 115 punti.
- ACHILLE POLONARA: 115 PUNTI (9 GARE)
- MARCO BELINELLI: 91 PUNTI (11 GARE)
- AWUDE ABASS: 76 PUNTI (10 GARE)
RECORD ASSIST TOTALI: PAJOLA
L'attuale playmaker della Virtus Bologna detiene il record per più assist distribuiti nella storia della Supercoppa. Ecco la top 3:
- ALESSANDRO PAJOLA: 43 ASSIST (11 GARE)
- DANIEL HACKETT: 35 ASSIST (8 GARE)
- MILOS TEODOSIC: 31 ASSIST (5 GARE)
RECORD RIMBALZI TOTALI
Per trovare invece il miglior rimbalzista per numero totale di palloni catturati sotto i tabelloni nella storia della Supercoppa italiana bisogna andare in Kentucky: è nato a Louisville, ma è naturalizzato italiano, Jeff Brooks, protagonista con 7 maglie diverse nei campionati del nostro Paese.
- JEFF BROOKS: 50 RIMBALZI (9 GARE)
- ACHILLE POLONARA: 46 RIMBALZI (9 GARE)
- MIRO BILAN: 42 RIMBALZI (9 GARE)
RECORD RECUPERI TOTALI: STONEROOK
Un altro grande americano (lui dell'Ohio) poi naturalizzato italiano è invece al primo posto per quanto riguarda la classifiche delle palle recuperate nella storia della manifestazione: Shaun Stonerook quasi doppia i secondi classificati.
- SHAUN STONEROOK: 23 RECUPERI (6 GARE)
- TYUS EDNEY: 13 RECUPERI (3 GARE)
- STEFANO GENTILE: 13 RECUPERI (8 GARE)
RECORD STOPPATE TOTALI: POLONARA
Ancora il lungo azzurro a dominare un'altra categoria statistica, nel libro dei record della Supercoppa Italiana. Achille Polonara - stavolta di misura - è anche il miglior stoppatore della storia della manifestazione.
- ACHILLE POLONARA: 8 STOPPATE (9 GARE)
- KYLE HINES: 7 STOPPATE (6 GARE)
- JEFF BROOKS: 7 STOPPATE (9 GARE)
L'ALLENATORE PIÙ VINCENTE
- SIMONE PIANIGIANI: 6 VITTORIE IN SUPERCOPPA
- Sarebbero 7 le vittorie (sul campo) di Simone Pianigiani in una finale di Supercoppa italiana, ma il titolo del 2013 è stato revocato dalla giustizia sportiva. Gli restano i trionfi dal 2007 al 2011 a capo della Montepaschi Siena e poi ancora quelli del 2017 e del 2018 sulla panchina dell'Olimpia Milano.
GLI ALLENATORI CON PIÙ TRIONFI
Ecco la classifica completa degli allenatori che hanno vinto il trofeo della Supercoppa italiana più volte nel corso della loro carriera
- SIMONE PIANIGIANI: 6 VOLTE
- ETTORE MESSINA: 3 VOLTE
- JASMIN REPESA: 2 VOLTE
- SERGIO SCARIOLO 2 VOLTE
- 15 allenatori con un successo
TOP PRESTAZIONE PUNTI: EDNEY
Un giocatore che ha nel suo palmarès un titolo NCAA (vinto con UCLA) e una buona carriera NBA vanta anche il record per numero di punti realizzati su singola partita nella storia della Supercoppa italiana: Tyus Edney ne ha messi a segno 31 nel 2002 con la maglia della Benetton Treviso (quell'anno campione).
- TYUS EDNEY, TREVISO: 31 PUNTI (2002)
- ZACH COPELAND, NAPOLI: 30 PUNTI (2024)
- JORDAN THEODORE, MILANO: 29 PUNTI (2017)
TOP PRESTAZIONE ASSIST: HACKETT
Ha vinto tanto, tantissimo nella sua carriera Daniel Hackett, in Italia come in Europa. E a lui appartiene anche il record per assist su singola partita nella storia della Supercoppa, l'unico a toccare la doppia cifra.
- DANIEL HACKETT, SIENA: 10 ASSIST (2013)
- JERRY SMITH, CANTÙ: 9 ASSIST (2012)
- LUCA VITALI, BRESCIA: 9 ASSIST (2018)
- CHRIS WRIGHT, DERTHONA: 9 ASSIST (2021)
TOP PRESTAZIONE RIMBALZI: HERVEY
Ha giocato solo due stagioni in Italia, una con la Virtus Bologna (2021-22) e quella successiva con la Pallacanestro Reggiana. Ma tanto gli è bastato, quando militava per le V nere, per iscrivere il suo nome nel libro dei record della Supercoppa italiana, catturando la bellezza di 18 rimbalzi (con anche 18 punti) nel quarto di finale vinto contro Derthona nell'edizione 2021
- KEVIN HERVEY, BOLOGNA: 18 RIMBALZI (2021)
- JAMES MAYS, BRINDISI: 16 RIMBALZI (2014)
- VIKTOR SANIKIDZE, SIENA: 16 RIMBALZI (2012)
UNA SEMIFINALE PIENA DI EX
La seconda delle due semifinali della Supercoppa 2025, la classicissima tra Milano e Bologna prevista per le ore 20.45 (sul canale 205 di Sky e visibile anche su skysport.it oltre che in streaming su NOW), vedrà affrontarsi ben 4 giocatori cosiddetti ex, che hanno cioè vestito nella loro carriera sia la maglia dell'Olimpia che quella della Virtus. Ecco chi sono:
- NICCOLÒ MANNION (MILANO) | A Bologna sponda Virtus per due stagione (2021-22 e 2022-23, con 71 presenze (8.8 punti di media). Con le V nere ha vinto 2 volte la Supercoppa e 1 volta l'Eurocup.
- GIAMPAOLO RICCI (MILANO) | 58 presenze con le V nere, capitano della squadra campione d'Italia nel 2021.
- BRYANT DUNSTON (MILANO) | ha giocato a Bologna nell’annata 2023-24, vincendo la Supercoppa 2023
- DANIEL HACKETT (BOLOGNA) | A Milano ha giocato dal dicembre 2013 fino all’estate 2015: ha vinto lo scudetto 2014 in un totale di 61 partite disputate.
SI RIPETE LA CLASSICISSIMA
La seconda semifinale di sabato 27 settembre è un classico della nostra pallacanestro e un classico anche della Supercoppa: Olimpia Milano e Virtus Bologna si sono affrontate 5 volte nella storia della manifestazione, tutte nelle ultime 5 edizioni. Il bilancio sorride alle V nere, vincenti in 3 occasioni contro i due successi delle Scarpette Rosse.
- 2020 (finale): MILANO-BOLOGNA 75-68
- 2021 (finale): BOLOGNA-MILANO 90-74
- 2022 (semifinale): BOLOGNA-MILANO 72-64
- 2023 (semifinale): BOLOGNA-MILANO 78-73
- 2024 (finale): MILANO-BOLOGNA 98-96