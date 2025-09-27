La seconda delle due semifinali della Supercoppa 2025, la classicissima tra Milano e Bologna prevista per le ore 20.45 (sul canale 205 di Sky e visibile anche su skysport.it oltre che in streaming su NOW), vedrà affrontarsi ben 4 giocatori cosiddetti ex, che hanno cioè vestito nella loro carriera sia la maglia dell'Olimpia che quella della Virtus. Ecco chi sono:

| ha giocato a Bologna nell’annata 2023-24, vincendo la Supercoppa 2023 DANIEL HACKETT (BOLOGNA) | A Milano ha giocato dal dicembre 2013 fino all’estate 2015: ha vinto lo scudetto 2014 in un totale di 61 partite disputate.