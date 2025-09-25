Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Achille Polonara, il messaggio dopo il trapianto: "Tutto ok"

Basket

"Trapianto fatto, tutto ok": Achille Polonara ha aggiornato sulle sue condizioni attraverso una storia dal suo profilo Instagram, a seguito del trapianto di midollo a cui si è sottoposto nella giornata di giovedì (con un giorno di posticipo rispetto a quanto previsto) al policlinico Sant’Orsola di Bologna

Con un giorno di posticipo rispetto a quanto previsto, Achille Polonara si è sottoposto al trapianto di midollo osseo al policlinico Sant’Orsola di Bologna. Ad aggiornare sulle sue condizioni è stato lui stesso attraverso una storia dal suo account Instagram, nella quale si è fotografato con la scritta “Trapianto fatto, tutto ok”. Secondo quanto riportato dall’Ansa, nelle scorse settimane era stato trovato un midollo compatibile al 90% da una donatrice americana, come terapia contro la leucemia mieloide acuta che gli era stata diagnosticata lo scorso giugno.

La storia Instagram di Achille Polonara

Basket: Altre Notizie

Polonara, messaggio dopo il trapianto: "Tutto ok"

Basket

"Trapianto fatto, tutto ok": Achille Polonara ha aggiornato sulle sue condizioni attraverso una...

Sarr conquista già Duke: "Parlo sei lingue"

Basket

In attesa di fare il suo esordio ufficiale con la maglia dei Blue Devils, Dame Sarr sembra aver...

Mitrou-Long: "Sono a Napoli per essere un leader"

Basket

È l’ultimo acquisto effettuato da Napoli Basketball e forse è anche il più importante tra i nuovi...

Devin Booker: "Ho il basket nel sangue"

Basket

È uno dei protagonisti più attesi della prossima stagione di Lega Basket, anche perché l’Olimpia...

Polonara, il video della Dinamo per il trapianto

Basket

Attraverso i suoi social la Dinamo Sassari ha mandato i suoi auguri ad Achille Polonara, che si è...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS