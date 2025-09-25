Polonara, messaggio dopo il trapianto: "Tutto ok"

"Trapianto fatto, tutto ok": Achille Polonara ha aggiornato sulle sue condizioni attraverso una storia dal suo profilo Instagram, a seguito del trapianto di midollo a cui si è sottoposto nella giornata di giovedì (con un giorno di posticipo rispetto a quanto previsto) al policlinico Sant’Orsola di Bologna

Con un giorno di posticipo rispetto a quanto previsto, Achille Polonara si è sottoposto al trapianto di midollo osseo al policlinico Sant’Orsola di Bologna. Ad aggiornare sulle sue condizioni è stato lui stesso attraverso una storia dal suo account Instagram, nella quale si è fotografato con la scritta “Trapianto fatto, tutto ok”. Secondo quanto riportato dall’Ansa, nelle scorse settimane era stato trovato un midollo compatibile al 90% da una donatrice americana, come terapia contro la leucemia mieloide acuta che gli era stata diagnosticata lo scorso giugno.