Supercoppa italiana: l’albo d’oro dal 1995 a oggi

Supercoppa italiana, una storia lunga trent’anni: l’albo d’oro dal 1995 a oggi

Quella della Supercoppa è ormai una tradizione per il basket italiano, una tradizione iniziata nel 1995 e che nell’edizione in programma da domani all’Unipol Forum di Assago, e in diretta su Sky Sport Basket, in streaming su NOW ed eccezionalmente anche su Skysport.it, troverà un nuovo capitolo. E dalla prima vittoria, targata Virtus Bologna, a quella più recente firmata dall’Olimpia Milano, la storia del trofeo parla di grandi squadre e grandi campioni che hanno vinto il premio di MVP della manifestazione

