Supercoppa italiana: l’albo d’oro dal 1995 a oggi

Supercoppa italiana, una storia lunga trent’anni: l’albo d’oro dal 1995 a oggi
Quella della Supercoppa è ormai una tradizione per il basket italiano, una tradizione iniziata nel 1995 e che nell’edizione in programma da domani all’Unipol Forum di Assago, e in diretta su Sky Sport Basket, in streaming su NOW ed eccezionalmente anche su Skysport.it, troverà un nuovo capitolo. E dalla prima vittoria, targata Virtus Bologna, a quella più recente firmata dall’Olimpia Milano, la storia del trofeo parla di grandi squadre e grandi campioni che hanno vinto il premio di MVP della manifestazione
- Si inizia domani con le due semifinali tra Brescia e Trento e Bologna e Milano, si prosegue domenica con la finalissima tra le due squadre vincenti. Ogni canestro, ogni azione da vivere in diretta su Sky Sport Basket, in streaming su NOW ed eccezionalmente anche su Skysport.it
- Virtus Bologna
- Orlando Woolridge
- Scaligera Verona
- Giacomo Galanda
- Pallacanestro Treviso
- Dennis Marconato
- Fortitudo Bologna
- Alessandro Abbio
- Pallacanestro Varese
- Andrea Meneghin
- Virtus Roma
- Jerome Allen
- Pallacanestro Treviso
- Tyus Edney
- Pallacanestro Treviso
- Tyus Edney
- Pallacanestro Cantù
- Nate Johnson
- Mens Sana Siena
- David Vanterpool
- Fortitudo Bologna
- Marco Belinelli
- Pallacanestro Treviso
- Marcus Goree
- Mens Sana Siena
- Shaun Stonerook
- Mens Sana Siena
- Terrell McIntyre
- Mens Sana Siena
- Romain Sato
- Mens Sana Siena
- Bo McCalebb
- Mens Sana Siena
- Ksystof Lavrinovic
- Pallacanestro Cantù
- Manuchar Markoishvili
- Mens Sana Siena (titolo revocato)
- Daniel Hackett
- Dinamo Sassari
- Jerome Dyson
- Pallacanestro Reggiana
- Amedeo Della Valle
- Olimpia Milano
- Krunoslav Simon
- Olimpia Milano
- Jordan Theodore
- Olimpia Milano
- Vlado Micov
- Dinamo Sassari
- Curtis Jerrels
- Olimpia Milano
- Malcolm Delaney
- Virtus Bologna
- Alessandro Pajola
- Virtus Bologna
- Semi Ojeleye
- Virtus Bologna
- Tornike Shengelia
- Olimpia Milano
- Nenad Dimitrijevic