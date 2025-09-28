Brescia-Milano, la finale LIVE su Sky e STREAMING

Brescia-Milano LIVE: 18-26 (9')
Vuoi vedere il meglio del basket italiano, l'Eurolega e la Eurocup e lo spettacolo della NBA in streaming? Scopri l’offerta NOW
Brescia e Milano si affrontano per il primo trofeo stagionale in un match finale inedito: alle 18 la sfida per la Supercoppa italiana 2025. L'avvicinamento alla finale comincia alle 17 con lo studio pre-partita su Sky Sport Basket, la nuova casa della pallacanestro su Sky Sport, e in live streaming qui su SkySport.it
in evidenza
Vuoi vedere il meglio del basket italiano, l'Eurolega e la Eurocup e lo spettacolo della NBA in streaming? Scopri l’offerta NOW
Finale:
Semifinali:
7' - Burnell ha la possibilità di concretizzare un gioco da 3 punti, ma fallisce dalla lunetta. Un errore che porta subito alla ripartenza di Milano, con la penetrazione di Quinn Ellis, che invece completa il gioco da 3 punti
6' - Milano perde palla e Brescia vola in contropiede, finalizzato dalla tripla di Amedeo Della Valle. Botta e risposta poi dall'arco tra Brown e Della Valle
4' - Amedeo Della Valle cerca di mantenere Brescia vicina a Milano, ma l'Olimpia prova a fuggire con LeDay
2' - Milano apre le danze con i primi 4 punti di Bolmaro. Segue il rimbalzo e canestro di Shields
Oggi è il giorno della finale della Supercoppa italiana 2025: in campo Brescia-Milano, rispettivamente vincitrici contro Trento e Bologna. Qui trovate record, curiosità e i precedenti più interessanti per seguire al meglio l'evento che segna il via della grande stagione del basket sui canali di Sky Sport
Pochi ex in questa partita: Amedeo Della Valle è stato a Milano dal 2018 al 2020, completando 53 partite sul suolo italiano. E poi Peppe Poeta, ex allenatore di Brescia, protagonista della semifinale di Coppa Italia (persa contro l'Olimpia) e della finale scudetto 2024/25, ora rientrato a Milano come primo assistente nello staff tecnico di Messina
Germani Brescia e Olimpia Milano si affrontano per la prima volta in una finale, in qualsiasi competizione.
Prima della palla a due tra Milano e Bologna, il Forum si è raccolto in un minuto di silenzio carico di emozione e rispetto per Giorgio Armani. Sul maxi schermo, le immagini che ripercorrono la carriera dello stilista come proprietario dell'Olimpia, celebrando i 15 titoli conquistati sotto la sua guida. Un mazzo di fiori poi, sulla sedia da cui Armani seguiva le partite della sua Milano. GUARDA IL VIDEO
La tripla di Quinn Ellis ha forzato il supplementare al termine di un’azione rocambolesca, ma in precedenza Carsen Edwards aveva realizzato un canestro ancora più assurdo per dare il +3 alla Virtus. RIVIVI IL FINALE DI MILANO-BOLOGNA
Sky Sport Basket è l’unico canale dove trovare tutto il grande basket in un solo posto: Serie A, Eurolega, Eurocup e NBA. Ovvero, il meglio del basket italiano, europeo e mondiale. Tantissime partite, highlights, approfondimenti, interviste, documentari, rubriche: un’offerta di pallacanestro mai vista prima in tv!
Per le prossime tre stagioni Eurolega ed Eurocup saranno in esclusiva su Sky Sport Basket. Per tutti gli amanti del basket e in particolare per i tifosi di Milano, Bologna e Trento si comuncia subito la prossima settimana:
Martedì 30 settembre:
Mercoledì 1 ottobre:
Sarà una straordinaria stagione su Sky Sport Basket anche per la NBA. Nel corso dei prossimi giorni vi riveleremo tutte le grandi novità della nostra programmazione, ma senza ancora andare nel dettaglio vi possiamo già dire che troverete tutto per vivere alla grande la stagione del basket americano: grandi partite, tra regular season e play off, gli highlights, gli speciali e i nostri approfondimenti
L’Unipol Forum di Assago ha reso omaggio a Marco Belinelli (nuovo Ambassador di Sky Sport Basket e Special Guest nel pre-partita del match tra Milano e Bologna) con una lunga ovazione, applaudendo durante il video con le immagini più belle della sua carriera. GUARDA IL VIDEO
Partita dalle mille emozioni ieri tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. A spuntarla è stata Milano per 93-86 dopo un tempo supplementare, agguantato grazie a una super tripla di Quinn Ellis a poco più di 2 secondi dalla fine dei regolamentari. GUARDA GLI HIGHLIGHTS
Brescia si è qualificata per la finale della Supercoppa battendo Trento per 88-75, suggellando una rimonta da -15. Il miglior realizzatore è stato Jason Burnell a quota 21 seguito dai 17 di Maurice Ndour. GUARDA GLI HIGHLIGHTS
Quella della Supercoppa è ormai una tradizione per il basket italiano, una tradizione iniziata nel 1995 e che nell’edizione che parte oggi troverà un nuovo capitolo. E dalla prima vittoria, targata Virtus Bologna, a quella più recente firmata dall’Olimpia Milano, la storia del trofeo parla di grandi squadre e grandi campioni che hanno vinto il premio di MVP della manifestazione
Benvenuti al liveblog della finale di Supercoppa italiana di basket tra Germani Brescia e Olimpia Milano. Si tratta di una sfida inedita: le due squadre non si erano mai affrontate in una finale. A unirle, però, c'è un filo comune: Peppe Poeta, ex allenatore di Brescia, protagonista della semifinale di Coppa Italia (persa contro l'Olimpia) e della finale scudetto 2024/25, ora rientrato a Milano come primo assistente nello staff tecnico di Messina. Palla a due alle 18, in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su SkySport.it, con la telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin
Brescia e Milano si affrontano per il primo trofeo stagionale in un match finale inedito: alle 18...
Dopo le emozioni delle semifinali di ieri, oggi domenica 28 settembre si decide la vincitrice...
Partita dalle mille emozioni tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. A spuntarla è Milano per 93-86...
Brescia è la prima finalista della Supercoppa 2025: battuta Trento per 88-75 suggellando una...
Nella Casa dello Sport di Sky parte la stagione del basket italiano con la Supercoppa: 4 i top...