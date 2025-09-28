Brescia-Milano, la finale LIVE su Sky e STREAMING

Quella della Supercoppa è ormai una tradizione per il basket italiano, una tradizione iniziata nel 1995 e che nell’edizione che parte oggi troverà un nuovo capitolo. E dalla prima vittoria, targata Virtus Bologna, a quella più recente firmata dall’Olimpia Milano, la storia del trofeo parla di grandi squadre e grandi campioni che hanno vinto il premio di MVP della manifestazione