La Nazionale italiana di basket 3x3 ha vinto una storica medaglia agli Europei di Copenaghen a settembre, con protagonisti Amedeo Della Valle e Raphael Gaspardo. Abituati a giocare da sempre 5vs5, a Sky Sport Insider hanno raccontato i motivi di questa scelta insolita. Con un dubbio: e se dovesse ripresentarsi l'altra Nazionale?