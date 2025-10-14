l'intervista
Della Valle e Gaspardo: "Il basket 3x3 è davvero diverso. Ed è bellissimo"
La Nazionale italiana di basket 3x3 ha vinto una storica medaglia agli Europei di Copenaghen a settembre, con protagonisti Amedeo Della Valle e Raphael Gaspardo. Abituati a giocare da sempre 5vs5, a Sky Sport Insider hanno raccontato i motivi di questa scelta insolita. Con un dubbio: e se dovesse ripresentarsi l'altra Nazionale?
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi