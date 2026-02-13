Messina: "Le mie dimissioni una scelta necessaria, non eroica"
Ettore Messina parla per la prima volta in esclusiva a Sky Sport dopo le dimissioni da allenatore dell’Olimpia Milano. Nell'incontro con Federico Buffa e Federico Ferri confessa di essere rimasto coinvolto in questo meccanismo che oggi colpisce anche tanti ragazzi comuni: il rumore dei social, l’anonimato che crea bufera. "Sì, non sono riuscito a rimanerne fuori..."
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider