Quando l’Italia batte i Maestri: l'impresa dell'Italrugby, Wembley 1973 e Lillehammer 1994

La prima vittoria dell’Italia del rugby contro l’Inghilterra è una pietra miliare che racconta molto più di una partita. Battere chi ha inventato il gioco significa entrare davvero tra i grandi. È successo anche nel calcio a Wembley nel 1973 e nello sci di fondo a Lillehammer nel 1994: quando gli azzurri hanno sfidato e battuto i rispettivi Maestri