Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
le storie

Quando l’Italia batte i Maestri: l'impresa dell'Italrugby, Wembley 1973 e Lillehammer 1994

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©Getty

La prima vittoria dell’Italia del rugby contro l’Inghilterra è una pietra miliare che racconta molto più di una partita. Battere chi ha inventato il gioco significa entrare davvero tra i grandi. È successo anche nel calcio a Wembley nel 1973 e nello sci di fondo a Lillehammer nel 1994: quando gli azzurri hanno sfidato e battuto i rispettivi Maestri

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ