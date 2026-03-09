Il Tottenham sembra aver dimenticato come si vince
Undici partite senza vittorie, cinque sconfitte consecutive e una difesa sempre più fragile: gli Spurs attraversano una crisi che non si vedeva da decenni. Il cambio in panchina con Tudor non ha cambiato l’inerzia. E mentre torna la Champions, gli Spurs devono pensare prima di tutto alla salvezza, perché lo spettro retrocessione diventa sempre più concreto
