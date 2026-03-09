Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il personaggio

Quello che Sinner, e non solo lui, deve temere di Fonseca

Matteo Renzoni
©Getty

Vincitore delle Next Gen Finals 2024, Joao Fonseca ha tutto per affermarsi nel tennis dei 'grandi' e, non a caso, in Brasile è già un idolo. Classe 2006, 'protetto' di Federer, ha ancora tutto il tempo per crescere e migliorare ma le premesse sono già ottime. Ora la sfida a Sinner, sognando un domani di diventare il terzo incomodo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ