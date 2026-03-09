Quello che Sinner, e non solo lui, deve temere di Fonseca

Vincitore delle Next Gen Finals 2024, Joao Fonseca ha tutto per affermarsi nel tennis dei 'grandi' e, non a caso, in Brasile è già un idolo. Classe 2006, 'protetto' di Federer, ha ancora tutto il tempo per crescere e migliorare ma le premesse sono già ottime. Ora la sfida a Sinner, sognando un domani di diventare il terzo incomodo
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi