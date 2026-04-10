La Virtus piazza il colpo per il finale di stagione: arriva Yago Dos Santos

Alle prese con gli infortuni di Alessandro Pajola e Luca Vildoza, la Virtus rinforza il reparto guardie in vista del rush finale della regular season e quindi dei playoff. A Bologna arriva Yago Dos Santos, playmaker brasiliano proveniente dalla Stella Rossa che ha firmato un contratto valido fino al termine di questa stagione

Alla Virtus, reduce dal momento più complicato di questa stagione, serviva una scossa e la società ha provato a darla portando a Bologna un nome importante. Yago Dos Santos è quindi il rinforzo atteso dalle Vu Nere, alle prese tra le altre cose con gli infortuni a Alessandro Pajola e Luca Vildoza che avevano decimato il reparto guardie. Il brasiliano arriva dalla Stella Rossa, seconda tappa della sua carriera in Europa iniziata con il Ratiopharm Ulm in Germania. Nelle sue due esperienze precedenti nel vecchio continente Dos Santos ha sempre vinto il campionato nazionale, traguardo che con lui la Virtus spera di ripetere nelle prossime settimane. Dos Santos, che a UIm era già stato compagno di squadra di Karim Jallow, punto fermo della Virtus, ha firmato un contratto fino al termine della stagione.