Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

La Virtus piazza il colpo per il finale di stagione: arriva Yago Dos Santos

Basket

Alle prese con gli infortuni di Alessandro Pajola e Luca Vildoza, la Virtus rinforza il reparto guardie in vista del rush finale della regular season e quindi dei playoff. A Bologna arriva Yago Dos Santos, playmaker brasiliano proveniente dalla Stella Rossa che ha firmato un contratto valido fino al termine di questa stagione

VIRTUS-BASKONIA DALLE 20-30 SU SKY SPORT

Alla Virtus, reduce dal momento più complicato di questa stagione, serviva una scossa e la società ha provato a darla portando a Bologna un nome importante. Yago Dos Santos è quindi il rinforzo atteso dalle Vu Nere, alle prese tra le altre cose con gli infortuni a Alessandro Pajola e Luca Vildoza che avevano decimato il reparto guardie. Il brasiliano arriva dalla Stella Rossa, seconda tappa della sua carriera in Europa iniziata con il Ratiopharm Ulm in Germania. Nelle sue due esperienze precedenti nel vecchio continente Dos Santos ha sempre vinto il campionato nazionale, traguardo che con lui la Virtus spera di ripetere nelle prossime settimane. Dos Santos, che a UIm era già stato compagno di squadra di Karim Jallow, punto fermo della Virtus, ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Virtus Bologna-Baskonia su Sky: il risultato LIVE

Eurolega

Penultimo turno di Eurolega per la Virtus Bologna, che senza più obiettivi di classifica vuole...

La Virtus ingaggia Yago Dos Santos

Basket

Alle prese con gli infortuni di Alessandro Pajola e Luca Vildoza, la Virtus rinforza il reparto...

Virtus-Baskonia alle 20.30 su Sky Sport Basket

Eurolega

La Virtus Bologna affronta il penultimo turno di Eurolega senza più obiettivi di classifica, ma...

L'Olimpia si sveglia tardi: il Bayern vince 84-94

Eurolega

Quinta sconfitta nelle ultime sei gare di Eurolega per l’Olimpia Milano, che si sveglia troppo...

Max Allegri al Forum per Milano-Bayern. VIDEO

Eurolega

Anche l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri era presente al Forum di Assago per la sfida di...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS