Virtus-Baskonia alle 20.30 su Sky Sport Basket

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Eurolega, Virtus Bologna-Baskonia alle 20.30 su Sky Sport Basket

Eurolega

La Virtus Bologna affronta il penultimo turno di Eurolega senza più obiettivi di classifica, ma con la voglia di lasciarsi alle spalle una striscia di sette sconfitte consecutive in tutte le competizioni. Avversario di serata il Baskonia di coach Paolo Galbiati e Matteo Spagnolo: appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

È passato quasi un mese dall’ultima vittoria della Virtus Bologna. Era il 15 marzo e la squadra campione d’Italia in carica superava l’Olimpia Milano per 104-94 in campionato: da lì in poi sono arrivate sette sconfitte consecutive tra LBA e Eurolega, mentre bisogna tornare addirittura al 25 febbraio per ritrovare l’ultimo successo in Europa, battendo il Barcellona davanti al proprio pubblico. Da lì in poi sono arrivati sette ko in fila che hanno estromesso la Virtus dalla corsa alla post-season e sono costati la panchina a coach Dusko Ivanovic; il suo sostituto, l’assistente Nenad Jakovljevic, non ha però ancora trovato la soddisfazione della vittoria, avendo accumulato quattro sconfitte in altrettante partite alla guida della squadra. Per questo la partita di stasera contro il Baskonia di coach Paolo Galbiati e Matteo Spagnolo diventa quindi di grande importanza al netto delle assenti motivazioni di classifica: le Vu Nere vogliono uscire dalla crisi per salutare al meglio il proprio pubblico in Europa e rilanciarsi in vista dei mesi primaverili in cui dovrà difendere lo Scudetto conquistato nella passata stagione. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.

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A una giornata dalla fine della regular season è ormai aritmetica l'eliminazione dell'Olimpia Milano alla corsa del torneo play-in, perdendo la quinta gara delle ultime sei contro il Bayern Monaco. Sono sette invece le sconfitte consecutive per la Virtus, impegnata venerdì con il Baskonia (ore 20.30 su Sky Sport Basket). Tutta l'Eurolega è in esclusiva su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

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