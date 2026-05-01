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Nuovi playground per la Toscana: l’iniziativa ‘RiqualifichiAMO’ parte da Pistoia

Basket

Il Pistoia Basket, sostenuto dalle istituzioni locali e da aziende private, con Lumos in prima fila, ha dato vita al progetto ‘RiqualifichiAMO’ che porterà al restyling di otto campi per il basket abbandonati o in precarie condizioni in tutta la Toscana. E mercoledì scorso a Prato è stato inaugurato il primo di questi campi alla presenza tra gli altri del coach dell’Italbasket femminile Andrea Capobianco

Un nuovo playground per praticare basket, ma anche tutte le attrezzature per utilizzare gli spazi per la pallavolo. L'area polifunzionale per lo sport, che rientra nel progetto ‘RiqualifichiAMO’ lanciato da Pistoia basket con il sostegno di istituzioni e aziende private, è stata consegnata questa mattina ai dirigenti dell’IC Nord di Prato. ‘RiqualifichiAMO’ è un progetto triennale, unico nella storia della pallacanestro italiana, che porterà al restyling di otto campi per il basket abbandonati o in precarie condizioni in tutta la Toscana. Con l’obiettivo di restituire alla comunità spazi sportivi migliori, più sicuri e vivibili, riqualificando playground pubblici con interventi mirati a garantire luoghi ordinati, accoglienti e adeguati alle esigenze delle persone che li utilizzanoProgetto a cui ha aderito Lumos, che da quest’anno ha anche dato il nome al palazzetto del basket di Pistoia in occasione delle gare casalinghe. All’iniziativa hanno preso parte tra gli altri il coach della nazionale femminile di basket, Andrea Capobianco, il presidente di Pistoia Basket, Joseph David, il co-capitano del Pistoia Basket Gabriele Benetti e l’AD di Usb – Lumos, Mario Parrella.

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