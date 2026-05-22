Gara-3 Trento-Bologna alle 20 su Sky Sport

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Trento-Bologna ai Playoff di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Dopo la netta vittoria della Virtus in gara-1 e il colpaccio di Trento in gara-2, la serie tra la capolista e l’ottava classificata si sposta alla BTS Arena per una gara-3 che potrebbe davvero spostare gli equilibri di una serie molto meno scontata rispetto a quanto era prevedibile al termine della regular season. Diretta a partire dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Dvide Fumagalli e Andrea Menghin

PLAYOFF DI LEGABASKET: IL TABELLONE COMPLETO

 

Bologna e Trento, si ricomincia (quasi) da capo. Se gara-1 aveva infatti in qualche modo illuso i campioni d’Italia in carica, protagonisti di una vittoria nettissima, il colpaccio firmato Khalif Battle, grande protagonista di gara-2, ha rimesso l’esito della serie in forse. E Trento, dopo aver piazzato il colpaccio in trasferta, ora ha a disposizione due partite sul parquet di casa per tentare un’impresa che avrebbe davvero del clamoroso. La Virtus, dall’altra parte, vuole resettare quanto successo in gara-2 e riprendere da dove aveva lasciato dopo la prima sfida della serie dominata.   L’appuntamento con una gara-3 che può già essere cruciale per il possibile passaggio del turno è in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 20 con commento a cura di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.

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