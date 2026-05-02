A Venezia la 1^ edizione della Super School Cup: il progetto e gli obiettivi futuri

Il 4 e 5 maggio sul campo di Sant'Elena a Venezia la Final Four delle School Cup organizzate da Venezia, Varese, Trento e Tortona. Un evento che unisce sport e cultura, in cui gli studenti hanno un ruolo da protagonisti, in campo e fuori. Il primo passo concreto verso la nascita di una Lega Scolastica Nazionale di pallacanestro

Da 4 al 5 maggio a Venezia si disputerà la prima edizione della Super School Cup, evento finale che riunisce le scuole vincitrici dei quattro principali tornei studenteschi italiani, promosso da Umana Reyer Venezia insieme a Openjobmetis Varese, Dolomiti Energia Trentino e Bertram Derthona Tortona. La manifestazione, patrocinata da Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Basket Serie A, si svolgerà con un format che unisce competizione sportiva, esperienza culturale e partecipazione attiva degli studenti.

Il programma Lunedì 4 maggio dalle ore 15 sono in programma le sfide sul campo di Sant’Elena, in un contesto simbolico e suggestivo. Due semifinali, la finale per il 3°/4° posto e la finale per il titolo. Ogni partita sarà composta da due tempi di 10’ ciascuno. A sfidarsi per il trofeo finale saranno il Liceo Stefanini di Mestre (VE), l’ITET Daverio Casula Nervi di Varese, l’Istituto Ivo de Carneri di Civezzano (TN) e il Liceo Giuseppe Peano di Tortona (AL). La prima giornata si concluderà con la cena presso l'Anda Hostel di Mestre, per vivere insieme momenti di aggregazione e divertimento, mentre martedì 5 maggio i partecipanti faranno una visita esclusiva a Palazzo Ducale, cuore storico e culturale della città.

Studenti protagonisti, non solo in campo Elemento centrale del progetto è il ruolo attivo degli studenti: oltre ad essere protagonisti in campo, i ragazzi sono coinvolti anche come team comunicazione, contribuendo a raccontare l’evento e sviluppando competenze trasversali. Un’esperienza che valorizza soft skills fondamentali come lavoro di squadra, creatività, fair play e capacità relazionali, rafforzando il legame tra sport e formazione.

La Lega Scolastica Nazionale di pallacanestro La Super School Cup si fonda su un’idea di sport come strumento educativo e sociale, capace di incidere concretamente nella crescita delle nuove generazioni. Un modello che unisce il valore competitivo a quello formativo, costruendo una cultura sportiva che dialoga con il percorso scolastico e contribuisce alla formazione dell’individuo. La Super School Cup non è solo una manifestazione ma rappresenta l’inizio di un percorso innovativo che riguarda lo sport di base, con l’obiettivo di creare un modello strutturato e replicabile a livello nazionale. Un primo passo concreto verso la nascita della prima Lega Scolastica Nazionale di pallacanestro, capace di mettere in rete club, scuole e territori.

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Petrucci: "Questa è la mission della pallacanestro italiana" "Eventi come la Super School Cup rappresentano al meglio la mission della pallacanestro italiana – ha commentato il presidente della Fip, Gianni Petrucci -: essere non solo sport, ma anche educazione, cultura e crescita personale. È fondamentale continuare a investire in progetti come questo, che coinvolgono scuole, atleti, docenti e studenti anche nei ruoli della comunicazione, contribuendo allo sviluppo di competenze trasversali e alla crescita di cittadini consapevoli. Voglio complimentarmi con la Reyer Venezia del patron Luigi Brugnaro e del presidente Federico Casarin per l’impegno e la visione dimostrata: la capacità di coniugare sport e formazione è un modello che la Federazione guarda con grande attenzione e sostiene con convinzione". "Lavora oggi per avere un domani importante. Forma i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, gli arbitri e gli appassionati del futuro della pallacanestro italiana. Ma questo è solo un aspetto. Parallelamente costruisce una cultura sportiva che si abbina a quella del mondo della scuola, non può esserci cultura sportiva se non c’è quella dell’individuo, attraverso il suo percorso scolastico. Così come il mondo dello sport può essere portatore di valori sani che contribuiscono alla maturazione non solo dell’atleta, ma anche dell’uomo”. Questo il commento di Maurizio Gherardini, Presidente Lega Basket Serie A