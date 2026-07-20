A poco più di due mesi dalla decisione di ritirarsi dal basket giocato, Achille Polonara è pronto a ricominciare una nuova avventura. L’Halley Campania Avellino Basket ha infatti annunciato la sua aggiunta come assistente allenatore per coach Gennaro Di Carlo, portando la sua esperienza di alto livello nel basket europeo a disposizione della squadra. Polonara, che nel maggio del 2025 aveva ricevuto la diagnosi di leucemia mieloide acuta e per complicazioni nello scorso mese di ottobre era stato in coma per circa dieci giorni, aveva provato a tornare ad allenarsi proprio ad Avellino a inizio anno ma senza successo, annunciando lui stesso di voler smettere con l’attività agonistica. "Ringrazio l'Halley Campania Avellino Basket per questa enorme opportunità. Non vedo l’ora di iniziare: sono davvero molto carico e felice di poter vivere questa nuova esperienza e collaborare con coach Di Carlo e tutto lo staff" ha detto Polonara nel comunicato diramato dal club, iscritto al campionato di Serie B Nazionale per la stagione 2026-27 nel girone B.