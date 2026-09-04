Il grande momento è arrivato: dopo 32 anni l’Italbasket femminile torna ai Mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagne esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Prepartita a cura di Giulia Cicchiné dalle 19.45 e palla a due alle 20.15 con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

L’attesa, durata 32 lunghissimi anni, è finalmente finita: oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei Mondiali. Per l’Italia a Berlino c’è un esordio già importante, perché in un girone complicato come quello D, dove gli Stati Uniti, grandi favoriti del torneo, dovrebbero piazzarsi in testa senza troppi problemi e la Cina rappresenta un avversario assolutamente da non sottovalutare, la sfida con la Cechia, sulla carta l’avversario più abbordabile per l’Italia, potrebbe già indirizzare i destini di Cecilia Zandalasini e compagne. L’appuntamento è su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per le 19.45 con lo studio prepartita a cura di Giulia Cicchiné e dalle 20.15 con la palla a due e la telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.