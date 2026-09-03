Mondiali di basket femminile, dove vedere le partite in tv e streaming

Tutto pronto a Berlino, dove da domani scatterà il via ai Mondiali di basket femminili. Sedici squadre, tra cui l’attesissimo Team USA pieno di stelle provenienti dalla WNBA, e l’Italia guidata da Cecilia Zandalasini pronte a darsi battaglia dal 4 al 13 settembre per salire sul tetto del mondo. Ecco tutte le partite che si potranno seguire su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
L’ITALIA AI MONDIALI DI BASKET FEMMINILI: QUANDO E DOVE VEDERE LE AZZURRE
- Venerdì 4 settembre
- Ore 14.15
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Alessandra Tava
- Venerdì 4 settembre
- Ore 17.30
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Giovanni Poggi
- Venerdì 4 settembre
- Ore 20.15
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
- Sabato 5 settembre
- Ore 18
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Alessandra Tava
- Sabato 5 settembre
- Ore 20.45
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Andrea Solaini
- Domenica 6 settembre
- Ore 11.30
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Davide Fumagalli
- Domenica 6 settembre
- Ore 14.30
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Andrea Solaini
- Domenica 6 settembre
- Ore 20.45
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
- Lunedì 7 settembre
- Ore 11.30
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Giovanni Poggi e Alessandra Tava
- Lunedì 7 settembre
- Ore 20.45
- Diretta su Sky Sport Mix e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Davide Fumagalli
- Lunedì 7 settembre
- Ore 20.45
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
- Martedì 8 e mercoledì 9 settembre gli spareggi fra le seconde e le terze dei gironi
- Venerdì 10 settembre i quarti di finale
- Sabato 12 settembre le semifinali
- Domenica 13 settembre le finali: alle 16.30 quella per il 3° posto, alle 20 la finalissima