Mondiali di basket femminile, dove vedere le partite in tv e streaming

Tutto pronto a Berlino, dove da domani scatterà il via ai Mondiali di basket femminili. Sedici squadre, tra cui l’attesissimo Team USA pieno di stelle provenienti dalla WNBA, e l’Italia guidata da Cecilia Zandalasini pronte a darsi battaglia dal 4 al 13 settembre per salire sul tetto del mondo. Ecco tutte le partite che si potranno seguire su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

L’ITALIA AI MONDIALI DI BASKET FEMMINILI: QUANDO E DOVE VEDERE LE AZZURRE