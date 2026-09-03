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Mondiali di basket femminile, dove vedere le partite in tv e streaming

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Tutto pronto a Berlino, dove da domani scatterà il via ai Mondiali di basket femminili. Sedici squadre, tra cui l’attesissimo Team USA pieno di stelle provenienti dalla WNBA, e l’Italia guidata da Cecilia Zandalasini pronte a darsi battaglia dal 4 al 13 settembre per salire sul tetto del mondo. Ecco tutte le partite che si potranno seguire su Sky Sport Basket e in streaming su NOW 

L’ITALIA AI MONDIALI DI BASKET FEMMINILI: QUANDO E DOVE VEDERE LE AZZURRE

 

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