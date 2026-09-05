Clark e Bueckers a confronto con la gigante Zhang: le foto della sfida sono un cult

La partita tra gli Stati Uniti e la Cina di ieri è andata come da previsioni, ovvero con le americane a dominare nettamente, ma a catturare l'occhio del pubblico è stato il confronto fisico tra Caitlin Clark e Paige Buckers, stelle di Team USA, e Ziyu Zhang, lunga cinese di 223 centimetri. Un confronto in teoria impari, a cui però Clark e Buekcers hanno rimediato con il loro straripante talento

Il risultato finale, un nettissimo 94-61, è stato quello atteso, perché era quasi scontato che gli Stati Uniti, squadra nettamente favorita per la vittoria finale al torneo, battessero la Cina all'esordio. E, sempre come da previsioni, le due grandi protagoniste per Team USA sono state Caitlin Clark e Paige Bueckers, coppia a tratti inarrestabile e autrici di 14 punti a testa. A catturare l'attenzione del pubblico e degli appassionati, però,l è stato soprattutto il confronto tra le due stelle americane e Ziyu Zhang, la lunga cinese che con i suoi 223 centimetri svettava rispetto a compagne e avversarie. E le foto della serata rendono l'idea del confronto in teoria impari, anche se Clark e Bueckers hanno saputo ampiamente compensare il disavanzo in termini d'altezza con il talento e l'abilità nel fare canestro.