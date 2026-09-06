Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Mondiali basket femminile, Orietta Berti tifa Italia: il messaggio alle azzurre pre Usa

Basket

Prima della sfida Mondiale tra l’Italia e gli Stati Uniti della Berlin Arena, sui social Orietta Berti ha voluto inviare un messaggio alle azzurre: "In bocca al lupo (viva il lupo) ragazze… e bravissime". Una tifosa speciale in più nella difficilissima sfida contro stelle del calibro di Clark e Blueckers per le ragazze di coach Capobianco

ITALIA-USA AL MONDIALE DI BASKET LIVE

Il ‘richiamo’ del basket per Orietta Berti è una questione di… famiglia. Nel giorno della bellissima sfida tra Italia e le stelle degli Stati Uniti in programma alla Berlin Arena, l'usignolo di Cavriago ha 'risposto' a un post della Fiba su Instagram inviando un bellissimo messaggio alle azzurre. Il presupposto un post dell’account della manifestazione mondiale, un video in cui è stato chiesto alle azzurre di spiegare al pubblico Mondiale alcuni tra i principali proverbi o modi di dire del nostro Paese. Tra questi anche "Finché la barca va lasciala andare". E l’Orietta nazionale: "In bocca al lupo (viva il lupo) ragazze… e bravissime. I miei figli adorano il basket da sempre, giocano ancora oggi. Un abbraccio affettuoso a tutte. Orietta". Il messaggio ha, inevitabilmente richiamato tanti messaggi della Lega Basket, e di alcune azzurre.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

L’Italia sogna, ma vince Team USA 55-52

Basket

La sfida alla corazzata Team USA si rivela complicata come da previsioni, ma nel primo tempo...

Orietta Berti tifosa speciale Italia: il messaggio

Basket

Prima della sfida Mondiale tra l’Italia e gli Stati Uniti della Berlin Arena, sui social Orietta...

L’Italia alla prova Caitlin Clark, stella USA

Basket

Nella grande sfida che questa sera attende l’Italia contro Team USA, grande favorita per la...

Italia-Stati Uniti alle 20.45 su Sky Sport Basket

Basket

Dopo l’esordio mondiale vincente contro la Cechia l’Italia si trova di fronte la grande favorita...

Clark e Bueckers contro Zhang: le foto sono cult

Basket

La partita tra gli Stati Uniti e la Cina di ieri è andata come da previsioni, ovvero con le...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS