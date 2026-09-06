Prima della sfida Mondiale tra l’Italia e gli Stati Uniti della Berlin Arena, sui social Orietta Berti ha voluto inviare un messaggio alle azzurre: "In bocca al lupo (viva il lupo) ragazze… e bravissime". Una tifosa speciale in più nella difficilissima sfida contro stelle del calibro di Clark e Blueckers per le ragazze di coach Capobianco

Il ‘richiamo’ del basket per Orietta Berti è una questione di… famiglia. Nel giorno della bellissima sfida tra Italia e le stelle degli Stati Uniti in programma alla Berlin Arena, l'usignolo di Cavriago ha 'risposto' a un post della Fiba su Instagram inviando un bellissimo messaggio alle azzurre. Il presupposto un post dell’account della manifestazione mondiale, un video in cui è stato chiesto alle azzurre di spiegare al pubblico Mondiale alcuni tra i principali proverbi o modi di dire del nostro Paese. Tra questi anche "Finché la barca va lasciala andare". E l’Orietta nazionale: "In bocca al lupo (viva il lupo) ragazze… e bravissime. I miei figli adorano il basket da sempre, giocano ancora oggi. Un abbraccio affettuoso a tutte. Orietta". Il messaggio ha, inevitabilmente richiamato tanti messaggi della Lega Basket, e di alcune azzurre.