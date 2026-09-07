Con 16.3 punti, 4 rimbalzi e 4 assist di media nelle prime tre gare dei Mondiali, Julie Vanloo è una delle stelle della competizione, seconda miglior marcatrice del Belgio alle spalle della leggendaria Emma Meesseman. La guardia della nazionale belga, dopo il successo con l’Australia, ha avuto grandi parole per la nazionale italiana e per la sua ex compagna alle Valkyries in WNBA Cecilia Zandalasini. "Ho continuato a dirlo a Ceci e l’ho detto anche alla Nazionale italiana quando sono venute a giocare delle amichevoli questo mese: stanno crescendo davvero tanto, sempre di più. È un po’ come il Belgio. Noi siamo partiti con una medaglia di bronzo [a Women's EuroBasket 2017, ndr] e poi, da lì in avanti, siamo andati sempre più in alto, e ho la sensazione che anche loro stiano facendo lo stesso. Aver giocato una partita così equilibrata contro gli Stati Uniti dimostra che non sono una squadra che compare una volta e poi sparisce. Stanno davvero costruendo qualcosa di speciale. Ceci è semplicemente una grande giocatrice. È un piacere vederla giocare. Penso sia estremamente completa, letteralmente può fare qualsiasi cosa. Ed è anche una persona splendida. Mi piace davvero tanto. È tranquilla ed è fantastica. Amo la Nazionale italiana. Amo il vostro inno. Amo la passione. Faccio sempre il tifo per l’Italia".

Vanloo ha visto qualcosa di speciale anche in Matilde Villa, già affrontata a Kortrijk: “È curioso, perché ho visto Matilde a Kortrijk dopo la prima partita. Sono andata da lei. Non le avevo mai parlato prima, ma le ho detto che ci vuole davvero tanto coraggio da parte sua per giocare in questo modo, per mettere effettivamente i piedi nell’area, attaccare il canestro e non avere paura di giocare in quella palestra, dove un anno prima si era rotta il legamento crociato anteriore. Le ho detto: 'Puoi essere davvero orgogliosa di te stessa per questo enorme risultato, perché so che non è facile'. Penso che sia una grande giocatrice. È davvero coraggiosa e mi piace guardarla giocare”.

Infine un pensiero anche per Laura Spreafico, sua ex compagna a Ragusa nel 2016-17, fuori per un infortunio alla coscia: “Le ho scritto immediatamente dopo aver ricevuto la notizia. Le ho mandato un messaggio lungo e le ho detto: 'Coraggio, tutto accade per una ragione e un giorno tutto questo ti sarà chiaro'. So che è difficile, ma ovviamente la sostengo con tutta me stessa. Non ci sentiamo molto, ma è nel mio cuore. È stata una mia compagna di squadra e mi è piaciuto davvero tanto giocare con lei. Grande giocatrice, grande tiratrice e anche grande leader. Una brava persona. In Italia sono tutti semplicemente fantastici”.