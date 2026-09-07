L'ItalBasket di coach Capobianco si gioca il secondo posto nel gruppo D ai Mondiali di Berlino in uno scontro diretto con la Cina: chi vince affronterà Porto Rico mercoledì negli spareggi per i quarti di finale, chi perde se la vedrà con l'Australia. Prepartita a cura di Giulia Cicchinè dalle 20.15 e palla a due alle 20.45 con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

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