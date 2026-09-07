Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Italia-Cina, il risultato live della partita dei Mondiali di basket femminile

Basket

L'ItalBasket di coach Capobianco si gioca il secondo posto nel gruppo D ai Mondiali di Berlino in uno scontro diretto con la Cina: chi vince affronterà Porto Rico mercoledì negli spareggi per i quarti di finale, chi perde se la vedrà con l'Australia. Prepartita a cura di Giulia Cicchinè dalle 20.15 e palla a due alle 20.45 con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

IL TABELLINO LIVEI RISULTATI DI OGGI

Il racconto della partita

Parte molto meglio la Cina, realizzando i primi due tiri tentati per un 5-0 di parziale. Cecilia Zandalasini sblocca l'Italia dall'angolo con una tripla dopo due errori di Cubaj. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Mondiali, Italia-Cina alle 20.45 su Sky

Basket

Dopo la grande prova contro Team USA perdendo solo nel finale, l’ItalBasket si gioca il secondo...

L’Italia sogna, ma vince Team USA 55-52

Basket

La sfida alla corazzata Team USA si rivela complicata come da previsioni, ma nel primo tempo...

Orietta Berti tifosa speciale Italia: il messaggio

Basket

Prima della sfida Mondiale tra l’Italia e gli Stati Uniti della Berlin Arena, sui social Orietta...

L’Italia alla prova Caitlin Clark, stella USA

Basket

Nella grande sfida che questa sera attende l’Italia contro Team USA, grande favorita per la...

Italia-Stati Uniti alle 20.45 su Sky Sport Basket

Basket

Dopo l’esordio mondiale vincente contro la Cechia l’Italia si trova di fronte la grande favorita...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS