L'ItalBasket di coach Capobianco si gioca il secondo posto nel gruppo D ai Mondiali di Berlino in uno scontro diretto con la Cina: chi vince affronterà Porto Rico mercoledì negli spareggi per i quarti di finale, chi perde se la vedrà con l'Australia. Prepartita a cura di Giulia Cicchinè dalle 20.15 e palla a due alle 20.45 con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
Il racconto della partita
Parte molto meglio la Cina, realizzando i primi due tiri tentati per un 5-0 di parziale. Cecilia Zandalasini sblocca l'Italia dall'angolo con una tripla dopo due errori di Cubaj.