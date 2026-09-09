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Italia-Australia, risultato spareggio per i quarti dei Mondiali di basket LIVE

Basket

L'Italia di coach Capobianco deve vedersela con la fortissima Australia nell'ultimo degli spareggi per accedere ai quarti di finale dei Mondiali femminili di basket a Berlino. Chi vince affronterà la Spagna domani. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi

IL TABELLINO LIVE

Il racconto della partita

Cominciano bene in attacco entrambe le squadre, con le azzurre capaci di segnare anche da tre punti con Jasmine Keys e con la presenza a rimbalzo offensivo di Cubaj. Dall'altra parte però le australiane riescono ad arrivare facilmente nel pitturato per sfruttare la maggiore stazza, procurandosi punti facili per l'11-7. La gara si ferma quando la capitana e leader dell'Australia Ezi Magbegor deve uscire per un infortunio alla gamba che sembra serio. Dopo il buon inizio, l'attacco azzurro si pianta completamente e l'Australia ne approfitta, doppiando le ragazze di Capobianco sul 14-7 e costringendolo al timeout. Dopo 5 minuti senza canestri è Zandalasini a sbloccarci con un canestro di voglia, ma l'Australia continua a macinare punti e tocca quota 20 prima di quando l'Italia arrivi a 10. Isobel Borlase è inarrestabile per le azzurre e chiude il primo quarto con 12 dei 26 punti delle sue (12/15 ai liberi di squadra), doppiando i 13 punti realizzati dall'Italia.

Borlase continua il suo show personale anche a inizio secondo quarto, poi Pasa trova una tripla che ridà ossigeno alla squadra di Capobianco. La zona difensiva azzurra riesce a fermare le nostre avversarie per 3 minuti, ritornando sotto la doppia cifra di svantaggio (28-20) con un canestro da vicino di Andrè. All'uscita dal timeout però l'Australia trova tre canestri in fila che ricacciano l'Italia a -13, con Costanza Verona che ci mette una pezza con la prima tripla della sua serata e con un gioco da tre punti per il -7. Borlase però è un incubo e risponde immediatamente con altri 9 punti che la fanno salire a quota 23 prima ancora dell'intervallo. Jasmine Keys prima stoppa Borlase e poi commette fallo su una tripla che regala tre liberi all'Australia: all'intervallo è 48-33 per l'Australia in totale controllo del match.

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