Il racconto della partita

Cominciano bene in attacco entrambe le squadre, con le azzurre capaci di segnare anche da tre punti con Jasmine Keys e con la presenza a rimbalzo offensivo di Cubaj. Dall'altra parte però le australiane riescono ad arrivare facilmente nel pitturato per sfruttare la maggiore stazza, procurandosi punti facili per l'11-7. La gara si ferma quando la capitana e leader dell'Australia Ezi Magbegor deve uscire per un infortunio alla gamba che sembra serio. Dopo il buon inizio, l'attacco azzurro si pianta completamente e l'Australia ne approfitta, doppiando le ragazze di Capobianco sul 14-7 e costringendolo al timeout. Dopo 5 minuti senza canestri è Zandalasini a sbloccarci con un canestro di voglia, ma l'Australia continua a macinare punti e tocca quota 20 prima di quando l'Italia arrivi a 10. Isobel Borlase è inarrestabile per le azzurre e chiude il primo quarto con 12 dei 26 punti delle sue (12/15 ai liberi di squadra), doppiando i 13 punti realizzati dall'Italia.