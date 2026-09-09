L'Italia di coach Capobianco deve vedersela con la fortissima Australia nell'ultimo degli spareggi per accedere ai quarti di finale dei Mondiali femminili di basket a Berlino. Chi vince affronterà la Spagna domani. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi
Il racconto della partita
Cominciano bene in attacco entrambe le squadre, con le azzurre capaci di segnare anche da tre punti con Jasmine Keys e con la presenza a rimbalzo offensivo di Cubaj. Dall'altra parte però le australiane riescono ad arrivare facilmente nel pitturato per sfruttare la maggiore stazza, procurandosi punti facili per l'11-7. La gara si ferma quando la capitana e leader dell'Australia Ezi Magbegor deve uscire per un infortunio alla gamba che sembra serio. Dopo il buon inizio, l'attacco azzurro si pianta completamente e l'Australia ne approfitta, doppiando le ragazze di Capobianco sul 14-7 e costringendolo al timeout. Dopo 5 minuti senza canestri è Zandalasini a sbloccarci con un canestro di voglia, ma l'Australia continua a macinare punti e tocca quota 20 prima di quando l'Italia arrivi a 10. Isobel Borlase è inarrestabile per le azzurre e chiude il primo quarto con 12 dei 26 punti delle sue (12/15 ai liberi di squadra), doppiando i 13 punti realizzati dall'Italia.
Borlase continua il suo show personale anche a inizio secondo quarto, poi Pasa trova una tripla che ridà ossigeno alla squadra di Capobianco. La zona difensiva azzurra riesce a fermare le nostre avversarie per 3 minuti, ritornando sotto la doppia cifra di svantaggio (28-20) con un canestro da vicino di Andrè. All'uscita dal timeout però l'Australia trova tre canestri in fila che ricacciano l'Italia a -13, con Costanza Verona che ci mette una pezza con la prima tripla della sua serata e con un gioco da tre punti per il -7. Borlase però è un incubo e risponde immediatamente con altri 9 punti che la fanno salire a quota 23 prima ancora dell'intervallo. Jasmine Keys prima stoppa Borlase e poi commette fallo su una tripla che regala tre liberi all'Australia: all'intervallo è 48-33 per l'Australia in totale controllo del match.