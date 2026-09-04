Mondiali di basket femminile, tabellone e calendario partite: il possibile cammino azzurro
Iniziano oggi a Berlino i Mondiali di basket femminile: sedici squadre in corsa per arrivare sul tetto del mondo nella finalissima in programma il prossimo 13 settembre. Qui il tabellone della fase a gruppi, i possibili incroci dai quarti di finale in poi e il cammino che potrebbe attendere l’Italia. Insomma, tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio il torneo su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
MONDIALI DI BASKET FEMMINILE: DOVE VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA
- Sedici squadre, nove giorni, un solo trofeo: la corsa per salire sul tetto del mondo del basket femminile si preannuncia forsennata. Gli Stati Uniti, come d’abitudine, partono con il ruolo di grandi favoriti, ma non sono da escludere sorprese, magari anche con l’Italia protagonista. E ogni emozione, ogni canestro dei Mondiali potrà essere vissuto in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Le 16 squadre che partecipano al torneo sono suddivise in 4 gruppi, e dopo i confronti della fase a gruppi si inizierà con la fase a eliminazione diretta che procederà dall'8 settembre
- Martedì 8 e mercoledì 9 settembre gli spareggi fra le seconde e le terze dei gironi (l'Italia giocherebbe eventualmente mercoledì 9 settembre)
- Venerdì 10 settembre i quarti di finale
- Sabato 12 settembre le semifinali
- Domenica 13 settembre la finale per il 3° posto e la finalissima
- Inserite in un gruppo tutt’altro che semplice, il D, qualora le azzurre dovessero finire al primo posto andrebbero direttamente ai quarti di finale, viceversa in caso di secondo posto affronterebbero la terza classificata del gruppo C nello spareggio con in palio un posto ai quarti di finale oppure, in caso di terzo posto nel girone, la seconda classificata del gruppo C sempre in uno spareggio valido per raggiungere i quarti di finale
- Giappone
- Spagna
- Germania
- Mali
- Giappone-Mali (4 settembre alle 11.30)
- Spagna-Germania (4 settembre alle 17.45)
- Mali-Spagna (5 settembre alle 11.30)
- Germania-Giappone (5 settembre alle 18)
- Giappone-Spagna (7 settembre alle 17.50)
- Germania-Mali (7 settembre alle 17.50)
- Ungheria
- Corea del Sud
- Nigeria
- Francia
- Corea del Sud-Nigeria (4 settembre alle 14.30)
- Ungheria-Francia (4 settembre alle 21)
- Nigeria-Ungheria (5 settembre alle 14.15)
- Francia-Corea del Sud (5 settembre alle 20.45)
- Ungheria-Corea del Sud (7 settembre alle 14.30)
- Nigeria-Francia (7 settembre alle 14.30)
- Belgio
- Australia
- Porto Rico
- Turchia
- Australia-Porto Rico (4 settembre alle 11.30)
- Belgio-Turchia (4 settembre alle 17.30)
- Turchia-Australia (6 settembre alle 11.30)
- Portorico-Belgio (6 settembre alle 17.45)
- Belgio-Australia (7 settembre alle 11.30)
- Porto Rico-Turchia (7 settembre alle 11.30)
- Stati Uniti
- Cechia
- Italia
- Cina
- Stati Uniti-Cina (4 settembre alle 14.15)
- Cechia-Italia (4 settembre alle 20.15)
- Cina-Cechia (6 settembre alle 14.30)
- Italia-Stati Uniti (6 settembre alle 20.45)
- Stati Uniti-Cachia (7 settembre alle 20.45)
- Italia-Cina (7 settembre alle 20.45)