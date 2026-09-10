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NBA Europe, i proprietari di Eurolega voteranno per il progetto il 5 ottobre

Basket

I proprietari delle squadre di Eurolega voteranno il prossimo 5 ottobre sul lago di Como per decidere il futuro del basket europeo. Sul tavolo la possibilità di unirsi a NBA Europe oppure proseguire da soli con il proprio progetto di espansione, creando così due leghe distinte. Ulteriori dettagli emergeranno lunedì dal Board of Governors della lega

Sarà un mese caldissimo per quanto riguarda il futuro del basket professionistico in Europa. I proprietari di Eurolega, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e da vari media statunitensi, si riuniranno il prossimo 5 ottobre a Cernobbio, sul lago di Como, per votare su come proseguire in futuro. Sul tavolo due strade: la prima è quella di accettare un’offerta di acquisizione da parte della NBA, assorbendo così l’Eurolega in NBA Europe e creando un’unica competizione "major" nel Vecchio Continente; oppure proseguire da soli in un’espansione già programmata, passando da 20 a 24 squadre con un sistema chiuso in cui 21 franchigie avranno un posto assicurato per la stagione 2027-28. "Se non troviamo un accordo, competeremo l’una contro l'altra" aveva detto il CEO di Eurolega Chus Bueno a Reuters la scorsa settimana. "Deve essere una partnership che vada bene per entrambe. Se ci fossero due leghe si creerebbe una frammentazione del valore, istituzionale ma anche commerciale, sia nei diritti sportivi che negli spettatori sugli spalti. Se non ci sarà un accordo, loro continueranno con i loro piani e noi con i nostri. Siamo pronti ad andare da soli".

Approfondimento

Silver: "Soddisfatti delle offerte per NBA Europe"

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