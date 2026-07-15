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NBA Europe, Adam Silver: "Soddisfatti delle offerte, incontri alla finale dei Mondiali"

Basket

Il commissioner della NBA Adam Silver ha parlato del progetto NBA Europe, che sta raccogliendo in questi giorni le candidature: "Abbiamo ricevuto enorme interesse e siamo nella fase di selezione delle candidature. Molti dei rappresentanti saranno a New York per la finale dei Mondiali, avremo diversi incontri e siamo molto soddisfatti"

Nel corso della conferenza stampa a seguito del Board of Governors tenuto a Las Vegas, il commissioner della NBA Adam Silver è tornato a parlare del progetto NBA Europe, che nel settembre del 2027 dovrebbe prendere il via. "Le cose stanno andando come speravo" ha detto Silver. "Abbiamo ricevuto enorme interesse da parte di numerose città europee, comprese alcune alle quali non avevamo nemmeno chiesto di presentare una candidatura. Oggi ne abbiamo discusso con il Board: siamo nella fase finale della selezione delle candidature per un primo gruppo di città. Molti dei rappresentanti europei coinvolti in queste candidature saranno a New York in occasione della finale della Coppa del Mondo. Mark Tatum [deputy commissioner e responsabile di NBA Europe, ndr] e io parteciperemo a diversi incontri con loro, approfittando della loro presenza in città. Speriamo di concludere alcuni di questi accordi nelle prossime settimane, dopodiché arriveranno gli annunci ufficiali. Nel complesso, sono molto soddisfatto del livello di interesse che sta suscitando in Europa".

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