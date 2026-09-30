Dopo le vittorie di Trento e Venezia, comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. BC Roma debutta sul campo del Bahcesehir (diretta alle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), mentre Tortona è impegnata a Riga (diretta alle 18 su Sky Sport Arena). Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica di Bourg-en-Bresse (diretta alle 20 su Sky Sport Uno), chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa col Cluj (diretta alle 21 su Sky Sport Arena)

Dopo la prima serata di gare che ha visto vincenti Trento e Venezia, le altre quattro squadre impegnate in Eurocup fanno il loro debutto nella competizione europea da seguire in diretta sui canali di Sky Sport. Un appuntamento da non perdere con le emozioni delle squadre italiane in Europa, alla ricerca di un trofeo vinto per l’ultima volta dalla Virtus Bologna nel 2021-22. Di seguito il programma completo delle quattro gare su Sky. Approfondimento Riparte il grande basket su Sky: le gare in onda

Bahcesehir College Istanbul-BC Roma alle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket Sarà un debutto assoluto in Europa per la neonata BC Roma, il club della capitale che affronta subito un impegno di primo piano facendo visita al Bahcesehir. Dopo l’esordio con sconfitta a Treviso, Nico Mannion e compagni vogliono rifarsi subito alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, dove Marko Simonovic ha già giocato nel 2024-25. Sulla panchina del club turco una grande conoscenza del basket italiano come Sasha Djordjevic: appuntamento alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Davide Fumagalli.

Riga Zelli-Baglietto Derthona Tortona alle 18 su Sky Sport Arena Tortona torna a giocare in Europa e debutta in Eurocup affrontando subito la trasferta più lunga della sua stagione, viaggiando per oltre 2.250 chilometri in direzione Riga, dove nella capitale lituana affronterà il Riga Zelli nell’imponente Xiaomi Arena (più di 11.000 posti). Nel suo debutto in campionato la squadra di coach Mario Fioretti si è imposta sulla Tezenis Verona per 101-93, con Dante Maddox in grande spolvero con 23 punti in 25 minuti. Diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 18 col commento di Giovanni Poggi.

Napoli Basketball-Cosea JL Bourg-en-Bresse alle 20 su Sky Sport Uno Sfida decisamente impegnativa anche per il Napoli Basketball di Jasmin Repesa, che ospita i campioni in carica dell’Eurocup di Bourg-en-Bresse. Si tratta di un ritorno storico anche per il club partenopeo, visto che a Napoli non si disputavano partite di basket europeo da quasi 20 anni. Dopo la bella vittoria sul campo della Maxima Roma, Napoli vuole sorprendere anche al suo debutto nella competizione europea: palla a due alla Alcott Arena alle 20 su Sky Sport Uno col commento di Calogero Destro.