Breanna Stewart: "Saremo pronte per la Francia"

Congratulazioni, raggiungere la finale non è mai facile, sopratutto quando giochi in un Mondiale e ora giocate di nuovo contro la Francia. Come descrivi il percorso fin qui? Perché non avete mai avuto vita facile, anche se siete Team USA.

"Stiamo continuando a migliorare e crescere partita dopo partita. Stiamo crescendo tanto, stiamo imparando tanto, Non ci aspettiamo mai che nulla sia semplice: accettiamo le cose difficili e sappiamo che la nostra sfida più grande sarà contro la Francia. Saremo pronte per giocarcela".

Siamo in Europa e non so se l'hai già provato, ma abbiamo visto ragazzine con la tua maglia di Seattle, New York e Team USA. Forse è strano trovarle anche in Europa, a te che effetto fa?

"Non è strano, la diffusione del basket è ovviamente mondiale. Vedere tanti giovani supportare me o le mie compagne e anche giocatrici di altre squadre è molto importante perché è così che si inizia. Così si costruisce l’amore per questo gioco e si continua ad alimentare la passione. E poi chissà, magari un giorno saranno proprio loro qui".