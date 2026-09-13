Breanna Stewart: "Saremo pronte per la Francia"

La stella di Team USA Breanna Stewart è stata la miglior realizzatrice della squadra nella semifinale contro la Spagna, realizzando 16 punti per riportare le campionesse in carica in finale. Dopo la partita ha commentato così ai microfoni di Sky il ritorno all’atto conclusivo del torneo, da seguire alle 20 in diretta su Sky Sport Basket contro la Francia
Congratulazioni, raggiungere la finale non è mai facile, sopratutto quando giochi in un Mondiale e ora giocate di nuovo contro la Francia. Come descrivi il percorso fin qui? Perché non avete mai avuto vita facile, anche se siete Team USA.
"Stiamo continuando a migliorare e crescere partita dopo partita. Stiamo crescendo tanto, stiamo imparando tanto, Non ci aspettiamo mai che nulla sia semplice: accettiamo le cose difficili e sappiamo che la nostra sfida più grande sarà contro la Francia. Saremo pronte per giocarcela".
Siamo in Europa e non so se l'hai già provato, ma abbiamo visto ragazzine con la tua maglia di Seattle, New York e Team USA. Forse è strano trovarle anche in Europa, a te che effetto fa?
"Non è strano, la diffusione del basket è ovviamente mondiale. Vedere tanti giovani supportare me o le mie compagne e anche giocatrici di altre squadre è molto importante perché è così che si inizia. Così si costruisce l’amore per questo gioco e si continua ad alimentare la passione. E poi chissà, magari un giorno saranno proprio loro qui".