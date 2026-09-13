Mondiali femminili: le finali di oggi 13 settembre

Mondiali femminili di basket: programma e risultati delle finali di oggi 13 settembre
Ultima giornata dei Mondiali femminili di basket a Berlino, dove si disputano le finali per le medaglie. Si comincia alle 16.30 con Spagna-Germania per il bronzo, mentre alle 20 sarà il momento della finale tra Stati Uniti e Francia. Entrambe le sfide in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Dopo dieci giorni di gare, è tempo di finali per le quattro migliori nazionali del mondo. Ecco gli accoppiamenti e il programma da seguire, con entrambe le sfide in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW
- SPAGNA-GERMANIA
- LIVE alle 16.30 su Sky Sport Basket col commento di Davide Fumagalli e Alessandra Tava
- STATI UNITI-FRANCIA
- LIVE alle 20 su Sky Sport Basket col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi