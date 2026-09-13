Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Mondiali femminili di basket: programma e risultati delle finali di oggi 13 settembre

Basket fotogallery
3 foto
©Getty

Ultima giornata dei Mondiali femminili di basket a Berlino, dove si disputano le finali per le medaglie. Si comincia alle 16.30 con Spagna-Germania per il bronzo, mentre alle 20 sarà il momento della finale tra Stati Uniti e Francia. Entrambe le sfide in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

ALTRE FOTOGALLERY

Mondiali femminili: le finali di oggi 13 settembre

Basket

Ultima giornata dei Mondiali femminili di basket a Berlino, dove si disputano le finali per le...

3 foto

Francia-Stati Uniti sarà la finale: i risultati

Basket

Penultima giornata dei Mondiali femminili di basket a Berlino, dove si sono disputate le...

4 foto

Mondiali femminili: risultati e tabellone

Basket

Sono in corso a Berlino i Mondiali di basket femminile, dove si è giunti all'atto conclusivo. La...

18 foto

Mondiali, i quarti: le gare di oggi 10 settembre

Basket

Ai Mondiali a Berlino abbiamo le quattro semifinaliste. Nelle partite della settima giornata...

6 foto

Mondiali femminili: le partite di oggi 9 settembre

Basket

Sesta giornata di Mondiali a Berlino, dove si conclude la fase degli spareggi per i quarti di...

2 foto

Video in evidenza

    Basket: Ultime Notizie

    Breanna Stewart: "Saremo pronte per la Francia"

    Basket

    La stella di Team USA Breanna Stewart è stata la miglior realizzatrice della squadra nella...

    Chelsea Gray: "Miglioriamo di partita in partita"

    Basket

    La veterana di Team USA Chelsea Gray giocherà la sua quarta finale internazionale, provando a...

    Janelle Salaun: "Vogliamo la medaglia d’oro"

    Basket

    Con una doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi, Janelle Salaun è stata la seconda miglior...