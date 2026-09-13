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Mondiali basket, Chelsea Gray: "Miglioriamo di partita in partita"

Basket

La veterana di Team USA Chelsea Gray giocherà la sua quarta finale internazionale, provando a conquistare la quarta medaglia d’oro della sua carriera con la nazionale statunitense. Lei stessa, come detto ai microfoni di Sky, ha sottolineato la crescita della squadra partita dopo partita per arrivare a giocarsi tutto con la Francia, nella finale da seguire alle 20 in diretta su Sky Sport Basket e NOW

Siete venute fin qui per un motivo, e quel motivo è la finale mondiale, quindi congratulazioni.

"Sì, è stato il nostro obiettivo partita dopo partita, e quindi partendo dal girone, poi i quarti e le semifinali volevamo raggiungere la finale. Dobbiamo fare i complimenti alla Spagna: ha giocato magnificamente, ma ci siamo messe nella posizione di andare a prenderci l'oro". 

 

Com'è stato il percorso finora? Avete giocato contro squadre molto competitive, nelle semifinali è stata la Spagna, prima ancora l'Italia, come descriveresti il percorso fatto?

"Miglioriamo volta dopo volta, ci conosciamo meglio ogni volta e questo ci permette di giocare bene e competere per vincere l'oro". 

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