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Mondiali basket, Janelle Salaun: "Vogliamo la medaglia d'oro"

Basket

Con una doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi, Janelle Salaun è stata la seconda miglior marcatrice della Francia nella semifinale vinta contro la Germania. Per lei e per la Francia arrivare in finale ai Mondiali è già un traguardo storico visto che le transalpine non ci erano mai arrivate: ma come ha detto lei stessa ai microfoni di Sky, il lavoro non è ancora finito. La finale con Team USA verrà trasmessa alle 20 in diretta su Sky Sport Basket e NOW

Congratulazioni, raggiungere la finale è già un risultato storico per la Francia. 

"Sì, ma nella nostra testa abbiamo già l’idea di giocare la finale. Possiamo gioire del traguardo per 10-15 minuti, ma poi dobbiamo cambiare subito mentalità. Il Mondiale non è ancora finito, il lavoro non è finito". 

 

Sembrate consapevoli di essere una grande squadra: ci sono state occasioni in cui potevate cadere e non è successo perché siete davvero forti, soprattutto mentalmente. Che ne pensi?

"Sì, siamo un buon gruppo, ma finché il Mondiale non è finito e finché non raggiungiamo il nostro obiettivo non vogliamo parlare più di tanto. Siamo un buon gruppo, una buona squadra, sappiamo di cosa siamo capaci, abbiamo giocatrici talentuose, ora la concentrazione è tutta sulla partita contro gli USA".

 

È da tanto tempo che la Francia non prende una medaglia anzi, che non disputa una finale, aspettate da 73 anni e quella medaglia era un bronzo.

"Sì possiamo fare meglio, ma vogliamo solo la medaglia più bella: l'oro". 

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