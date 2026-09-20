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Supercoppa, Leandro Bolmaro: "A Milano mi sento come a casa"

Basket

Leandro Bolmaro è stato cruciale per la vittoria della Supercoppa da parte dell’Olimpia Milano, realizzando 17 punti e diverse giocate cruciali per battere Venezia tra cui i due liberi della parità a 10 secondi dalla fine dei regolamentari. "Non era una partita facile, ci siamo meritati la vittoria e di festeggiarla. Ma adesso pensiamo a Belgrado, dove sarà una sfida: giocare lì è sempre difficile. Da quando sono arrivato qui mi sento come a casa, Milano è una città e una società molto importante per me"

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