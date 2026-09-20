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Supercoppa, Moses Wright: "Bello vincere, ma ora voglio del gelato". VIDEO

Basket

Moses Wright ha cominciato alla grande la sua avventura con l’Olimpia Milano, realizzando 43 punti tra semifinale e finale di Supercoppa LBA e conquistando il premio di MVP della competizione. Ai microfoni di Gaia Accoto ha espresso tutta la sua felicità, ma anche una richiesta particolare: "Sono molto felice, ma adesso voglio del gelato. Qualsiasi cosa con la fragola mi va bene. È stata una partita difficile dopo un supplementare, ma sono contento. Creiamo chimica di squadra anche guardando il football"

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