Dopo il successo nella prima giornata del campionato turco, Poz ha salutato tutti i suoi giocatori negli ultimi secondi di partita con un simpatico schiaffo in volto. Anche chi ha cercato di proteggersi è stato… dribblato!

Il solito eccentrico Poz. Chi ne ha seguito la carriera — dal capello tinto di rosso a Varese in su — ama anche il personaggio che c'è dietro il fantastico giocatore che è stato. Oggi allena, ma il ruolo in giacca e cravatta (spesso un po' allentata) non ha decisamente spento il fuoco che lo accompagna da sempre. Dal dicembre del 2025 Poz guida il Galatasaray in Turchia: ha chiuso la sua prima stagione (da subentrato) al settimo posto in campionato, con uscita di scena ai quarti dei playoff e ai quarti della BCL (la Basketball Champions League). Ora una nuova stagione, un nuovo inizio e sempre il solito Poz che — al termine della vittoria all'esordio sul Cayırova Belediyesi — ha deciso di ringraziare così i suoi giocatori.