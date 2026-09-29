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Pozzecco 'alla Cannavacciuolo': schiaffi al suo Galatasaray. VIDEO

turchia

Dopo il successo nella prima giornata del campionato turco, Poz ha salutato tutti i suoi giocatori negli ultimi secondi di partita con un simpatico schiaffo in volto. Anche chi ha cercato di proteggersi è stato… dribblato! 

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Il solito eccentrico Poz. Chi ne ha seguito la carriera — dal capello tinto di rosso a Varese in su — ama anche il personaggio che c'è dietro il fantastico giocatore che è stato. Oggi allena, ma il ruolo in giacca e cravatta (spesso un po' allentata) non ha decisamente spento il fuoco che lo accompagna da sempre. Dal dicembre del 2025 Poz guida il Galatasaray in Turchia: ha chiuso la sua prima stagione (da subentrato) al settimo posto in campionato, con uscita di scena ai quarti dei playoff e ai quarti della BCL (la Basketball Champions League). Ora una nuova stagione, un nuovo inizio e sempre il solito Poz che — al termine della vittoria all'esordio sul Cayırova Belediyesi — ha deciso di ringraziare così i suoi giocatori.

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