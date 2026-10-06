Eurocup: la Maxima cade in Turchia, Napoli domina a Podgorica e Trento va ko in casa

Seconda giornata di Eurocup con in campo Maxima Roma, Napoli e Trento. La Maxima crolla nel finale e perde in trasferta a Ankara. Trasferta in Montenegro invece per Napoli, che domina e travolge Buduncost. Infine Trento bagna il suo esordio casalingo europeo della stagione con una sconfitta contro lo Slask Wroclaw. I risultati e gli highlights delle tre italiane impegnate oggi

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