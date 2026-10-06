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Eurocup: la Maxima cade in Turchia, Napoli domina a Podgorica e Trento va ko in casa

Basket

Seconda giornata di Eurocup con in campo Maxima Roma, Napoli e Trento. La Maxima crolla nel finale e perde in trasferta a Ankara. Trasferta in Montenegro invece per Napoli, che domina e travolge Buduncost. Infine Trento bagna il suo esordio casalingo europeo della stagione con una sconfitta contro lo Slask Wroclaw. I risultati e gli highlights delle tre italiane impegnate oggi

TUTTI GLI HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA

TELEKOM ANKARA-MAXIMA ROMA 92-77 - HIGHLIGHTS

  • Serata amara per la Maxima Roma, che in Turchia gioca una buonissima partita ma crolla nel 4° quarto, dove Ankara domina con un parziale di 32-12 che la porta alla vittoria casalinga. Ai capitolini non bastano le buone prestazioni di Bilan (14 punti e 9 rimbalzi) e Holiday (13 punti e 8 assist) perché dall'altra parte Harding fa ancora meglio con 20 punti e 6 rimbalzi

BUDUNCOST PODGORICA-NAPOLI 75-93 - HIGHLIGHTS

  • Prova di forza di Napoli, che in casa del Buduncost strappa già nel 2° quarto, chiude sul +20 all'intervallo lungo e controlla senza troppi problemi nella seconda metà di partita. Coach Repesa si gode un ottimo Seljaas (23 punti e 7 rimbalzi), ben coadiuvato da White (17 punti), da un ispiratissimo Spissu, che distribuisce 11 assist ai compagni e Napoli colleziona così un'altra vittoria in questo lanciatissimo avvio di stagione

TRENTO-SLASK WROCLAW 81-94

  • Brutto scivolone per Trento, che all'esordio casalingo in Europa contro lo Slask Wroclaw perde contatto già nel 2° quarto, va sotto in doppia cifra e non trova più le energie necessarie per ribaltare il risultato. L'Aquila torna anche a -6, ma si deve poi arrendere sotto i colpi di Robinson (15 punti ) e Parsons (17 punti)

 

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