La Dolomiti Energia Trento ferma la corsa della capolista Napoli e torna al successo in LBA: alla BTS Arena finisce 100-86. Decisivo l’ultimo quarto, con i bianconeri trascinati da uno straordinario Olivari, autore di 37 punti
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