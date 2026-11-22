Doppio appuntamento su Sky Sport Basket con la pallacanestro italiana. Si comincia alle 16 con la sfida tra Tortona e Olimpia Milano, preceduto dal pre-partita dalle 15.30 su Sky Sport Uno e su Sky Sport Basket in compagnia di Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin e le interviste di Gaia Accoto. Alle 18.15 tocca invece a Verona-Udine: tutto in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per il nono turno di campionato
Il nono turno di campionato di Serie A di basket continua nella giornata di domenica 22 novembre con un doppio appuntamento sui canali di Sky Sport. Sarà un pomeriggio all’insegna del grande basket con un back-to-back imperdibile: alle 16 la palla a due su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket per la sfida tra Tortona e Olimpia Milano col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, preceduto dal pre-partita condotto da Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin e le interviste di Gaia Accoto. Con un successo Milano, reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e Eurolega, può agganciare Napoli a quota 14 punti, mentre Tortona cerca un successo per risalire dal 12° posto che occupa attualmente.
Approfondimento
Serie A di basket 2026-27: LA CLASSIFICA
Al termine della sfida della Nova Arena si passa a Verona, dove la Tezenis padrona di casa affronta Udine in una sfida dal sapore di playoff, visto che le due squadre occupano rispettivamente la nona e l’ottava posizione a quota 8 punti insieme a Trieste. Palla a due alle 18.15 e commento in diretta di Andrea Solaini e Chicca Macchi, con studio post-partita condotto da Giulia Cicchinè: saranno almeno cinque ore consecutive di grande pallacanestro, tutte in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.
Il programma della 9^ giornata su Sky Sport
Ore 16: DERTHONA TORTONA-ARMANI OLIMPIA MILANO
- Sky Sport Uno e Sky Sport Basket
- Telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin
- Inviata Gaia Accoto
Ore 18.15: TEZENIS VERONA-APU OLD WILD WEST UDINE
- Sky Sport Basket
- Telecronaca Andrea Solaini; commento Chicca Macchi
STUDI
- Alle 15.30, alle 18 e alle 20.15
- Studio Basket Serie A – con Giulia Cicchinè, Chicca Macchi e Andrea Meneghin