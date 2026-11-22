Doppio appuntamento su Sky Sport Basket con la pallacanestro italiana. Si comincia alle 16 con la sfida tra Tortona e Olimpia Milano, preceduto dal pre-partita dalle 15.30 su Sky Sport Uno e su Sky Sport Basket in compagnia di Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin e le interviste di Gaia Accoto. Alle 18.15 tocca invece a Verona-Udine: tutto in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per il nono turno di campionato

Il nono turno di campionato di Serie A di basket continua nella giornata di domenica 22 novembre con un doppio appuntamento sui canali di Sky Sport. Sarà un pomeriggio all’insegna del grande basket con un back-to-back imperdibile: alle 16 la palla a due su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket per la sfida tra Tortona e Olimpia Milano col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, preceduto dal pre-partita condotto da Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin e le interviste di Gaia Accoto. Con un successo Milano, reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e Eurolega, può agganciare Napoli a quota 14 punti, mentre Tortona cerca un successo per risalire dal 12° posto che occupa attualmente.