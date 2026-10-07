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Eurocup, BC Roma-Lietkabelis 92-87: gli highlights

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Dopo il primo successo in campionato, la BC Roma trova anche il primo successo della sua storia in Europa superando il Lietkabelis con diverse difficoltà. I padroni di casa hanno infatti bisogno di 21 punti a testa di Nico Mannion e Marko Simonovic (tra cui gli ultimi quattro dopo che gli avversari erano tornati a -1 a 50 secondi dalla fine) per vincere dopo un finale punto a punto, rendendo inutili i cinque giocatori in doppia cifra degli ospiti

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Eurocup, la classifica: dove sono le sei italiane

Prende il via la stagione di Eurocup con un nuovo formato: 32 squadre impegnate (di cui ben sei italiane: Trento, Venezia, Napoli, Tortona, BC Roma e Maxima Roma) divise in quattro gruppo da otto. Le prime quattro classificate di ciascun gruppo accedono alla fase dei playoff con ottavi, quarti, semifinali e finali sempre al meglio delle tre gare. Ecco dove si posizionano le squadre italiane dopo i primi due turni di gare

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