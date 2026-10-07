Dopo Maxima Roma, Napoli e Trento, scese in campo ieri, oggi tocca a Venezia, Tortona e BC Roma affrontare il secondo turno della regular season di Eurocup. I vicecampioni d'Italia volano in Romania, mentre Tortona ospita Le Mans e la BC Roma i lituani del Lietkabelis. Tutti gli orari e i canali per non perdersi le tre sfide in diretta su Sky Sport Basket e su NOW
TUTTI GLI HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA
CLUJ-VENEZIA
- Mercoledì 7 ottobre alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Giovanni Poggi
- Dopo la netta e convincente vittoria casalinga all'esordio stagionale in Eurocup arrivata una settimana fa contro Francoforte, i vicecampioni d'Italia provano a fare il bis in una impegnativa trasferta in Romania
TORTONA-LE MANS
- Mercoledì 7 ottobre alle 19.30 su Sky Sport Arena e NOW col commento di Calogero Destro
- Quella subita a Riga una settimana fa è stata una vera e propria beffa per Tortona, sconfitta a fil di sirena e ora in cerca di pronto riscatto tra le mura di casa
BC ROMA-LIETKABELIS
- Mercoledì 7 ottobre alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Sandro Pugliese
- A Istanbul, una settimana fa, l'esordio europeo della nuovissima BC Roma si è trasformato in una sconfitta, ma i ragazzi di coach Magro, in netta crescita come dimostrato nella vittoria su Tortona in campionato, hanno subito la possibilità di rifarsi