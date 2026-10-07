Dopo Maxima Roma, Napoli e Trento, scese in campo ieri, oggi tocca a Venezia, Tortona e BC Roma affrontare il secondo turno della regular season di Eurocup. I vicecampioni d'Italia volano in Romania, mentre Tortona ospita Le Mans e la BC Roma i lituani del Lietkabelis. Tutti gli orari e i canali per non perdersi le tre sfide in diretta su Sky Sport Basket e su NOW

TUTTI GLI HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA