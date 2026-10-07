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Eurocup, Venezia, Tortona e BC Roma in campo questa sera su Sky Sport: la programmazione

Basket

Dopo Maxima Roma, Napoli e Trento, scese in campo ieri, oggi tocca a Venezia, Tortona e BC Roma affrontare il secondo turno della regular season di Eurocup. I vicecampioni d'Italia volano in Romania, mentre Tortona ospita Le Mans e la BC Roma i lituani del Lietkabelis. Tutti gli orari e i canali per non perdersi le tre sfide in diretta su Sky Sport Basket e su NOW

TUTTI GLI HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA

 

CLUJ-VENEZIA

  • Mercoledì 7 ottobre alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Giovanni Poggi
  • Dopo la netta e convincente vittoria casalinga all'esordio stagionale in Eurocup arrivata una settimana fa contro Francoforte, i vicecampioni d'Italia provano a fare il bis in una impegnativa trasferta in Romania

TORTONA-LE MANS

  • Mercoledì 7 ottobre alle 19.30 su Sky Sport  Arena e NOW col commento di Calogero Destro
  • Quella subita a Riga una settimana fa è stata una vera e propria beffa per Tortona, sconfitta a fil di sirena e ora in cerca di pronto riscatto tra le mura di casa

BC ROMA-LIETKABELIS

  • Mercoledì 7 ottobre alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Sandro Pugliese
  • A Istanbul, una settimana fa, l'esordio europeo della nuovissima BC Roma si è trasformato in una sconfitta, ma i ragazzi di coach Magro, in netta crescita come dimostrato nella vittoria su Tortona in campionato, hanno subito la possibilità di rifarsi

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