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Josh Hart (Knicks) svela il suo impegno nel Napoli Basket: "Grande affetto"

Basket
©Getty

Dopo gli indizi arrivati dai social, l'ala dei New York Knicks campioni NBA in carica ha parlato del suo impegno futuro con Napoli Basket e del rapporto che lo lega al proprietario Matt Rizzetta. "Quest’estate mi sono impegnato un po’ di più con questa società e lascerò che sia Matt a parlarne a tempo debito. Ho un grande affetto per loro, per ciò che stanno costruendo", ha detto Hart

La scorsa estate abbiamo assistito all’arrivo di Luka Doncic in Italia e il suo impegno con la neonata BC Roma, ora un altro campione NBA è pronto allo sbarco nel nostro campionato. Si tratta di Josh Hart, vincitore del titolo coi New York Knicks, che ha svelato il suo impegno nei confronti di Napoli Basket dopo aver dato qualche indizio sui social, con reazioni e commenti alle prestazioni della squadra di Jasmin Repesa e del proprietario Matt Rizzetta.

 

“Non volevo dirlo. Lascerò che sia Matt a parlarne”, ha detto Hart. Poi, senza entrare nei dettagli del suo coinvolgimento, ha aggiunto: “Quest’estate mi sono impegnato un po’ di più con questa società e lascerò che sia Matt a parlarne a tempo debito, quando sarà tutto definito e concluso”.

 

L’ex giocatore di Villanova a livello universitario ha avuto parole di stima per il lavoro che Napoli sta facendo con Rizzetta: “Ho un grande affetto per loro, per ciò che stanno costruendo lì, la squadra, la nuova arena. Ci sono tante cose importanti in arrivo e ne sono entusiasta”. Nell’intervista arrivata nel post partita della gara vinta coi Knicks, Josh Hart ha ribadito anche l’amore per la Campania, visitata la scorsa estate e prima ancora in viaggio di nozze: “Ho visitato diverse volte Napoli e la Costiera Amalfitana. Sono posti fantastici. Si impara qualcosa in più sulla cultura, sulle persone che vivono lì”.

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