Dopo il successo contro la Turchia, l'Italia si gioca un altro pezzo di qualificazione ai Mondiali affrontando la Serbia a Belgrado. Palla a due alle 19 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con prepartita condotto da Giulia Cicchinè in compagnia di Matteo Soragna e Geri De Rosa e le interviste dall'Aleksandar Nikolic Hall di Gaia Accoto

L'Italbasket torna in campo per la decima gara di qualificazione ai prossimi Mondiali di Doha 2027. Dopo il successo al PalaEur contro la Turchia, la squadra di Luca Banchi affronta la difficilissima trasferta di Belgrado in un palazzetto che evoca bei ricordi agli azzurri. All'Aleksandar Nikolic Hall infatti il 4 luglio 2021 arrivò il successo in casa della Serbia per andare alle Olimpiadi di Tokyo, vincendo per 102-95 in una delle più grandi imprese del basket italiano. Oggi alle 19 la posta in palio è molto più bassa, ma gli azzurri cercano comunque una vittoria complicata contro una squadra reduce da una sconfitta in Lituania e che troverà giocatori di assoluto livello come Vasilije Micic, Marko Guduric, Ognjen Dobric, Dejan Davidovac, Filip Petrusev e Vladimir Lucic. Coach Banchi potrà contare su Alessandro Pajola, al suo esordio in queste qualificazioni, e si affida alla sua esperienza insieme a quelle di Mannion, Spissu, Ricci e Tonut, tutti presenti nella magica notte di cinque anni fa. Appuntamento con la palla a due alle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studi pre e post partita condotti da Giulia Cicchinè in compagnia di Matteo Soragna e Geri De Rosa e le interviste da Belgrado di Gaia Accoto.