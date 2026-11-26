L'Italbasket sfida la Turchia, imbattuta nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2027, per rilanciarsi dopo le due sconfitte iniziali contro Bosnia e Serbia. Sfida in diretta alle 20 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studi pre e post partita in compagnia di Giulia Cicchinè, Matteo Soragna e Geri De Rosa e le interviste di Gaia Accoto

TABELLINO LIVE