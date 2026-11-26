L'Italbasket sfida la Turchia, imbattuta nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2027, per rilanciarsi dopo le due sconfitte iniziali contro Bosnia e Serbia. Sfida in diretta alle 20 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studi pre e post partita in compagnia di Giulia Cicchinè, Matteo Soragna e Geri De Rosa e le interviste di Gaia Accoto
Il roster dei 12 azzurri scelti dal Ct Luca Banchi
- Marco Spissu #0
- Nico Mannion #1
- Leonardo Candi #4
- Stefano Tonut #7
- Giampaolo Ricci #17
- Francesco Ferrari #24
- Tommaso Baldasso #25
- Guglielmo Caruso #30
- Mirza Alibegovic #32
- Momo Diouf #35
- Giovanni Veronesi #42
- John Petrucelli #77