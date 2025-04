L'Olimpia cade in casa della Virtus Bologna, venendo eliminata aritmeticamente dalla più importante competizione europea. Una stagione da dimenticare per la squadra di Messina, che anche contro le 'V-Nere' (eliminate già da tempo ma sempre con la massima intensità sul parquet) ha dimostrato di non essere all'altezza della concorrenza da un punto di vista della mentalità e della voglia di reagire