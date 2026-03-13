Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv si giocano una sorta di spareggio per rimanere aggrappati all’obiettivo di raggiungere il play-in. Le due squadre, separate in classifica solamente da una gara disputata di differenza, si affrontano stasera alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Davide Pessina. Su Sky Sport Arena anche Barcellona-Hapoel alle 20.30

Per l’Olimpia Milano il crocevia per provare a rimanere aggrappati all’obiettivo play-in passa dalla sfida interna al Maccabi Tel Aviv, concorrente diretta insieme a Dubai per provare a raggiungere Zalgiris, Monaco e Panathinaikos, tutte a quota 17 vittorie con 14 sconfitte. Per questo la sfida di stasera all’Allianz Cloud è particolarmente importante per la squadra di coach Peppe Poeta, capace di vincere già alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado (casa provvisoria del Maccabi) lo scorso 26 novembre con 26 punti di Shavon Shields e 20 di Armoni Brooks. Da quel giorno in poi però il Maccabi ha vinto 11 delle 16 gare disputate, anche se non giocano dallo scorso 26 febbraio per via del conflitto in Medio Oriente. Rimane comunque un avversario insidioso nell’ultima gara interna della stagione all’ex Palalido prima di tornare all’Unipol Forum fino al termine dell’annata, ritrovando Quinn Ellis dopo lo stop in campionato contro Cantù. Appuntamento alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Davide Pessina.