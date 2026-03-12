Dopo l'ottimo esordio contro Porto Rico, l'ItalBasket torna subito in campo per sfidare la Nuova Zelanda, battuta nettamente nella prima partita dalla Spagna. Un successo stasera vorrebbe dire mettere una grossa ipoteca sul passaggio del turno, potendo affrontare con più serenità le sfide del weekend con USA e Spagna. Appuntamento alle 22 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi

La caccia alla prima qualificazione mondiale dal 1994 continua per l'ItalBasket. Le ragazze di coach Capobianco, reduci dall'ottimo esordio contro Porto Rico in una gara mai in discussione, tornano subito in campo a meno di 20 ore di distanza dalla fine della prima gara, affrontando la Nuova Zelanda in un match già molto importante. Un successo contro le avversarie di oggi permetterebbe all'Italia di affrontare con più serenità le due sfide del weekend contro le avversarie più accreditate, gli Stati Uniti (vincenti per 110-46 nella prima partita contro il Senegal) e la Spagna (99-50 proprio contro la Nuova Zelanda), in un girone che manderà ai Mondiali le tre migliori squadre al di fuori degli USA (già sicure di un posto a Berlino indipendentemente dai risultati di questo torneo). Battere anche le neozelandesi dopo il successo con Porto Rico sarebbe già un grande passo in ottica qualificazione. L'appuntamento è fissato per le 22 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi.