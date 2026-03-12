Che esordio per l'ItalBasket: Porto Rico ko 78-41

Poteva essere una partita-trappola, invece l’ItalBasket ha cominciato alla grandissima il torneo di qualificazione ai Mondiali che si terranno il prossimo settembre. Le azzurre di coach Capobianco sono infatti andate a vincere con autorità sul campo di Porto Rico padrone di casa, prendendo subito il controllo del punteggio con un primo quarto da 28-14 e veleggiando verso il successo per 78-41. Costanza Verona è stata la miglior realizzatrice di squadra pareggiando il suo massimo in maglia azzurra con 16 punti, seguita dai 13 punti di Sara Madera, gli 11 di Laura Spreafico e i 10 di Cecilia Zandalasini, tenendo le avversarie al 27.6% dal campo e nessuna sopra quota 8 punti. Per l’ItalBasket si tratta già di un successo significativo, visto che il girone sembra già spaccato in due: nelle altre due gare gli Stati Uniti (già sicure di un posto ai Mondiali, perciò altre tre squadre oltre a loro si qualificheranno da questo girone) hanno travolto il Senegal per 110-46 mentre la Spagna ha regolato la Nuova Zelanda 99-50. La vera incognita potrebbe essere la stanchezza: l’ItalBasket tornerà infatti in campo già stasera alle 22 proprio contro le neozelandesi in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, e con un successo potrebbero già assicurarsi mezzo piede sull’aereo verso Berlino per poi godersi al meglio le due sfide nel weekend contro USA (sabato alle 22) e Spagna (domenica alle 22) prima della chiusura col Senegal (martedì alle 17).