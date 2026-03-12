Che esordio per l'ItalBasket: Porto Rico ko 78-41

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Qualificazioni Mondiali, che esordio per l'ItalBasket: Porto Rico battuto 78-41

Basket

Splendido esordio per la nazionale di basket femminile nel torneo pre-mondiale di San Juan, dove le azzurre hanno battuto le padrone di casa di Porto Rico per 78-41, cominciando alla grande il torneo di qualificazione. Le azzurre torneranno in campo stasera alle 22 su Sky Sport Basket e in streaming contro la Nuova Zelanda

Poteva essere una partita-trappola, invece l’ItalBasket ha cominciato alla grandissima il torneo di qualificazione ai Mondiali che si terranno il prossimo settembre. Le azzurre di coach Capobianco sono infatti andate a vincere con autorità sul campo di Porto Rico padrone di casa, prendendo subito il controllo del punteggio con un primo quarto da 28-14 e veleggiando verso il successo per 78-41. Costanza Verona è stata la miglior realizzatrice di squadra pareggiando il suo massimo in maglia azzurra con 16 punti, seguita dai 13 punti di Sara Madera, gli 11 di Laura Spreafico e i 10 di Cecilia Zandalasini, tenendo le avversarie al 27.6% dal campo e nessuna sopra quota 8 punti. Per l’ItalBasket si tratta già di un successo significativo, visto che il girone sembra già spaccato in due: nelle altre due gare gli Stati Uniti (già sicure di un posto ai Mondiali, perciò altre tre squadre oltre a loro si qualificheranno da questo girone) hanno travolto il Senegal per 110-46 mentre la Spagna ha regolato la Nuova Zelanda 99-50. La vera incognita potrebbe essere la stanchezza: l’ItalBasket tornerà infatti in campo già stasera alle 22 proprio contro le neozelandesi in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, e con un successo potrebbero già assicurarsi mezzo piede sull’aereo verso Berlino per poi godersi al meglio le due sfide nel weekend contro USA (sabato alle 22) e Spagna (domenica alle 22) prima della chiusura col Senegal (martedì alle 17).

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Che esordio per l'ItalBasket: Porto Rico ko 78-41

Basket

Splendido esordio per la nazionale di basket femminile nel torneo pre-mondiale di San Juan, dove...

Virtus, così fa male: il Partizan vince 88-82

Eurolega

Davanti al pubblico di casa, la Virtus Bologna perde 88-82 contro il Partizan Belgrado e vede...

Italia-Porto Rico alla 1.00 su Sky Sport

Basket

  Tutto pronto per il debutto delle azzurre al torneo di qualificazione ai Mondiali di...

Virtus Bologna-Partizan dalle 20.45 su Sky

Eurolega

Nuovo impegno europeo per la Virtus, che prova a tenere vivo il sogno di raggiungere il play-in...

Milano soffre ma batte Cantù 88-86

Serie A

Il derby lombardo, grande classico del campionato italiano, si rivela subito equilibrato, con...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS