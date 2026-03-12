Eurolega, il Monaco e Spanoulis si separano: panchina a Markoishvili

Poco meno di un anno fa il Monaco arrivava fino alla finale di Eurolega, poi persa contro il Fenerbahce, e a guidarla in panchina c’era l’ex leggenda di Olympiacos e Panathinaikos Vassili Spanoulis. L’avventura del greco nel Principato, però, si è chiusa ieri e oggi è stato ufficializzato l’arrivo dell’ex giocatore di Treviso e Cantù Manuchar Marokishvili al suo posto

Tutto finito tra Vassili Spanoulis e il Monaco, che ieri hanno annunciato la separazione consensuale dopo quasi un anno e mezzo. Un’avventura, quella dell’ex stella di Panathinaikos e Olympiacos, che ha avuto come picco la finale di Eurolega raggiunta nel maggio dello scorso anno e poi persa contro il Fenerbahce. Spanoulis paga soprattutto il crollo delle ultime settimane in Eurolega, dove la squadra ha collezionato 7 sconfitte in 8 partite, ritrovandosi ora in piena bagarre play-in dopo un inizio di stagione viceversa molto positivo. Al suo posto sulla panchina dei monegaschi si siederà Manuchar Marokishvili, ex giocatore di lungo corso visto anche in Italia con le maglie di Treviso, Cantù e Reggio Emilia e dal 2021 assistente al Monaco.