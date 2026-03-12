Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Eurolega, il Monaco e Spanoulis si separano: panchina a Markoishvili

Eurolega

Poco meno di un anno fa il Monaco arrivava fino alla finale di Eurolega, poi persa contro il Fenerbahce, e a guidarla in panchina c’era l’ex leggenda di Olympiacos e Panathinaikos Vassili Spanoulis. L’avventura del greco nel Principato, però, si è chiusa ieri e oggi è stato ufficializzato l’arrivo dell’ex giocatore di Treviso e Cantù Manuchar Marokishvili al suo posto

Tutto finito tra Vassili Spanoulis e il Monaco, che ieri hanno annunciato la separazione consensuale dopo quasi un anno e mezzo. Un’avventura, quella dell’ex stella di Panathinaikos e Olympiacos, che ha avuto come picco la finale di Eurolega raggiunta nel maggio dello scorso anno e poi persa contro il Fenerbahce. Spanoulis paga soprattutto il crollo delle ultime settimane in Eurolega, dove la squadra ha collezionato 7 sconfitte in 8 partite, ritrovandosi ora in piena bagarre play-in dopo un inizio di stagione viceversa molto positivo. Al suo posto sulla panchina dei monegaschi si siederà Manuchar Marokishvili, ex giocatore di lungo corso visto anche in Italia con le maglie di Treviso, Cantù e Reggio Emilia e dal 2021 assistente al Monaco

FOTOGALLERY

1/20
Basket

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Il 31° turno di Eurolega si apre con la sconfitta della Virtus Bologna contro il Partizan Belgrado. I leader della Serie A vedono allontanarsi il treno dei play-in. Milano impegnata venerdì 13 marzo contro il Maccabi Tel Aviv, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e in streaming su NOW VIRTUS BOLOGNA-PARTIZAN BELGRADO: HIGHLIGHTS

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Italia-Nuova Zelanda alle 22 su Sky Sport Basket

Basket

Dopo l'ottimo esordio contro Porto Rico, l'ItalBasket torna subito in campo per sfidare la Nuova...

Che esordio per l'ItalBasket: Porto Rico ko 78-41

Basket

Splendido esordio per la nazionale di basket femminile nel torneo pre-mondiale di San Juan, dove...

Virtus, così fa male: il Partizan vince 88-82

Eurolega

Davanti al pubblico di casa, la Virtus Bologna perde 88-82 contro il Partizan Belgrado e vede...

Italia-Porto Rico alla 1.00 su Sky Sport

Basket

  Tutto pronto per il debutto delle azzurre al torneo di qualificazione ai Mondiali di...

Virtus Bologna-Partizan dalle 20.45 su Sky

Eurolega

Nuovo impegno europeo per la Virtus, che prova a tenere vivo il sogno di raggiungere il play-in...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS