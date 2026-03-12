Eurolega, il Monaco e Spanoulis si separano: panchina a Markoishvili

Poco meno di un anno fa il Monaco arrivava fino alla finale di Eurolega, poi persa contro il Fenerbahce, e a guidarla in panchina c’era l’ex leggenda di Olympiacos e Panathinaikos Vassili Spanoulis. L’avventura del greco nel Principato, però, si è chiusa ieri e oggi è stato ufficializzato l’arrivo dell’ex giocatore di Treviso e Cantù Manuchar Marokishvili al suo posto
Tutto finito tra Vassili Spanoulis e il Monaco, che ieri hanno annunciato la separazione consensuale dopo quasi un anno e mezzo. Un’avventura, quella dell’ex stella di Panathinaikos e Olympiacos, che ha avuto come picco la finale di Eurolega raggiunta nel maggio dello scorso anno e poi persa contro il Fenerbahce. Spanoulis paga soprattutto il crollo delle ultime settimane in Eurolega, dove la squadra ha collezionato 7 sconfitte in 8 partite, ritrovandosi ora in piena bagarre play-in dopo un inizio di stagione viceversa molto positivo. Al suo posto sulla panchina dei monegaschi si siederà Manuchar Marokishvili, ex giocatore di lungo corso visto anche in Italia con le maglie di Treviso, Cantù e Reggio Emilia e dal 2021 assistente al Monaco.
Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna
Il 31° turno di Eurolega si apre con la sconfitta della Virtus Bologna contro il Partizan Belgrado. I leader della Serie A vedono allontanarsi il treno dei play-in. Milano impegnata venerdì 13 marzo contro il Maccabi Tel Aviv, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e in streaming su NOW VIRTUS BOLOGNA-PARTIZAN BELGRADO: HIGHLIGHTS