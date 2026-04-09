L'Olimpia si sveglia tardi: il Bayern vince 84-94

Quinta sconfitta nelle ultime sei gare di Eurolega per l’Olimpia Milano, che si sveglia troppo tardi in casa contro il Bayern Monaco. In una sfida in cui non ci si giocava nulla, la squadra di coach Poeta finisce sotto anche di 25 lunghezze nel corso del terzo quarto, ma mette assieme una rimonta che arriva fino al -4. A quel punto però le energie si spengono e i bavaresi possono vincere per 84-94, battendo anche Milano dopo aver vinto martedì a Bologna con la Virtus

Altra sconfitta, la quinta nelle ultime sei gare di Eurolega, per l'Olimpia Milano di coach Peppe Poeta. Il Bayern Monaco, due giorni dopo aver vinto in casa della Viruts Bologna, prende il possesso del match nei due quarti centrali della gara, volando anche sul +25 a inizio ripresa. La reazione dei padroni di casa arriva solo nel quarto periodo, tornando fino al -4 ma fallendo l'aggancio nei confronti dei bavaresi, bravi a tenere forte e a non farsi rimontare del tutto con i 19 punti di Andreas Obst e i 15 di Neno Dimitrijevic. All'Olimpia non bastano cinque giocatori in doppia cifra guidati dai 14 di Shavon Shields, pagando le scarse energie e le scarse motivazioni per una gara che non ha ripercussioni sulla classifica già compromessa all'ultima gara casalinga della stagione europea.